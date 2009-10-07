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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۴

به کمک تلسکوپ اسپیتزر؛

ناسا بزرگترین حلقه زحل را کشف کرد!

ناسا بزرگترین حلقه زحل را کشف کرد!

ناسا موفق شد با کمک تلسکوپ فضایی اسپیتزر بزرگترین حلقه ای را که تاکنون در اطراف سیاره زحل دیده شده است کشف کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این حلقه در اطراف سیستم این سیاره در مدار 27 درجه نسبت به حلقه اصلی و از یخ و ذرات گرد و غبار تشکیل شده است دمای اتمسفر آن نیز بسیار سرد و برابر 157- درجه سانتی گراد است.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، در این خصوص دانشمندان اظهار داشتند: "این حلقه در نور مرئی قابل مشاهده نیست به همین دلیل تاکنون موفق به کشف آن نشده بودیم اما اکنون تلکسوپ فضایی اسپیتزر موفق شد در طیف فراسرخ این حلقه را کشف کند."

این حلقه از حدود فاصله 95/5 میلیون کیلومتری از سیاره زحل آغاز می شود و تا حدود 9/11 میلیون کیلومتری از سیاره امتداد می یابد.

به گفته سیاره شناسان ناسا، این حلقه جدید بسیار گسترده است به طوریکه یک میلیارد زمین می توانند در آن قرار گیرد.

پیش از این 7 حلقه اصلی زحل کشف شده بود که به ترتیب از A تا E نامگذاری شده اند.

کد مطلب 960327

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