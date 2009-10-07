بر هم زدن امنیت داخلی ایران از اهداف دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، معاون وزیر کشور روز چهارشنبه در آیین گشایش نمایشگاه عمومی ناجا در سمنان گفت: دشمنان ایران اسلامی تلاش می کنند ایران را ناتوان از ایجاد امنیت داخلی نشان دهند و تلاش می کنند امنیت داخلی ایران را متزلزل و نا امن ارائه دهند.

وی با اشاره به اینکه امروز امنیت در ایران در بالاترین حد خود قرار دارد، گفت: وجود این امنیت امروز برای اتباع خارجی به ویژه اروپایی ها که مدعی دمکراسی و امنیت هستند به طور واضح مشهود است.

به گفته وی، برقراری امنیت برای مردم اولین انتظار مردم از هر حکومتی است و ایران امروز به رغم این توطئه ها امن ترین نقطه در جهان است.

عبداللهی با بیان اینکه ناجا برای برقراری امنیت در جامعه به ویژه امنیت اجتماعی تلاشهای مضاعفی کرده است، گفت: در برقراری امنیت فرهنگ نقش و جایگاه مهمی دارد.

معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور با اشاره به اینکه حساسیت کاری ناجا به علت ماموریتهای نیروی انتظامی بسیار بالا است، گفت: موفقیتهای کشور در سایه امنیت شکل گرفته است.

وی اعتماد مردم به نیروی انتظامی را یکی از اندوخته گرانبهایی این نیرو عنوان کرد و گفت: اقتدار و عظمت ایران اسلامی امروز ه به گونه ای است که جرات را از دشمنان گرفته است .

وی با اشاره به اینکه دشمنان ایران امروز در مقابل ایران ناتوانند و نمی توانند کاری انجام دهند، گفت: دشمن با تمام توان برای ایستادگی و مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایستاده و حوادث پس از انتخابات در ایران فتنه بزرگی بود که استکبار جهانی همه پشت سر این جریان قرار داشتند.