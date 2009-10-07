"پسر تهرونی" یک میلیارد و 20 میلیون تومانی شد

به گزارش خبرنگار مهر، اکران این فیلم کمدی که از تیرماه روی پرده رفته این روزها در یک سالن از سینما پارس ادامه دارد، این فیلم دیروز سه‌شنبه 270 هزار تومان در این سالن فروش کرد تا ارقام فروش "پسر تهرونی" به یک میلیارد و 20 میلیون تومان برسد.

محمدرضا شریفی‌نیا، امین حیایی، طناز طباطبایی، شقایق فراهانی و فلامک جنیدی بازیگران این فیلم هستند که داستان پسری است که پس از سال‌ها به ایران می‌آید و پدرش قصد دارد برای او همسر مناسب انتخاب کند. کاظم راست‌‌گفتار فیلم‌های سینمایی "عروس خوشقدم" و "نقاب" را کارگردانی کرده است.