توسعه صنعت ایجاد اشتغال پایدار را در گیلان فراهم می کند

استاندار گیلان در گفتگو با مهر اظهار داشت: استان گیلان در بخش صنعت پیشینه طولانی دارد و در سالهای اخیر اقدامات ارزشمندی در این بخش صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه باید رونق اقتصادی و اشتغال را در صنعت جستجو کرد، اظهارداشت: ازشاخصهای توسعه یافتگی هرکشوری رشد و توسعه صنعت آن کشور است و امیدواریم با توجه به اقدامات ارزشمند و خوبی که در بخش صنعت صورت گرفته رشد و تعالی بیش از پیش در صنعت کشور و استان مهیا شود.

قهرمانی ضمن اشاره به مزیتهای استان برای سرمایه گذاری هرچه بیشتر، افزود: قرار گرفتن در مسیر کریدور شمال به جنوب، دارا بودن مرزهای آبی و خشکی با کشورهای دیگر، وجود مناطق آزاد تجاری، صنعتی، دارا بودن بنادر بزرگ، آزاد راه و راه آهن از جمله مزایای است که موقعیت بسیار مناسبی را برای سرمایه گذاری در استان گیلان فراهم کرده است.

وی گفت: بی تردید انقلاب شکوهمند اسلامی تحولی بزرگ در زمینه بروز و شکوفایی استعدادهای بی شمار نهفته در این مرز و بوم برای دستیابی به رشد و استقلال و خود کفایی در همه ابعاد ایجاد کرده که توسعه بخش صنعت کشور از جمله نمونه های بارز آن است.

استاندار گیلان تاکید کرد: شرایطی را باید ایجاد کرد تا شور، نشاط، انگیزه و اشتیاق به کار بیش از پیش در بین صاحبان صنایع و صنعتگران بیشتر شود.

وی خاطر نشان کرد: همدلی، هماهنگی و همکاری تمام مسئولان و نمایندگان استان در حمایت از صنایع همواره نوید توسعه روز افزون بخش صنعت در گیلان را می دهد.

قهرمانی تصریح کرد: مدیران و مسئولان باید با بهره گیری از ظرفیت و استعدادهای موجود در استان با تمام توان درجهت رشد و توسعه بیش از پیش صنعت گام بردارند.