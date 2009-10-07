به گزارش خبرنگار مهر، بهرام قدیمی که صبح امروز(چهارشنبه) در نشست خبری سخن می گفت با بیان این مطلب افزود: یازدهمین دوره مسابقات بین دانشگاهی جهان از روز دوشنبه 20 مهرماه لغایت 24 مهرماه جاری با حضور هزار و 650 ورزشکار از 110 دانشگاه جهان در رشته های فوتبال، والیبال، فوتسال، بسکتبال، گلف در دو بخش خانم ها و آقایان به میزبانی دانشگاه کاتولیک میلان ایتالیا که قدمت 800 ساله در بین دانشگاه های جهان دارد، برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه ایران با 133 ورزشکار و برای چهارمین بار در این دوره از مسابقات شرکت خواهد کرد، اظهار داشت: تیم های اعزامی ایران در رشته های فوتبال، گلف (برای نخستین بار)، بسکتبال(سه تیم شهید بهشتی، علوم پزشکی و وزارت بهداشت و درمان)، والیبال، فوتسال شرکت خواهد داشت وامیدواریم بتوانیم نظیر دوره های گذشته به توسعه بدنه ورزش دانشجویی کشور کمک کنیم.

وی یادآور شد: مسابقات یازدهمین دوره ورزش های بین دانشگاهی جهان در ورزشگاه دانشگاه کاتولیک میلان، زمین های اینتر و آ.ث میلان و بخشی از ورزشگاه شهرداری میلان برگزار خواهد شد که بابت استفاده از این اماکن ورزشی هیچگونه هزینه ای به فدراسیون بین دانشگاهی تحمیل نشده و حمایت های شهردار میلان کمک قابل توجهی به برگزاری این مسابقات بوده است.

وی گفت: مراسم افتتاحیه یازدهمین دوره این مسابقات ساعت 7 بعدازظهر روز 20 مهرماه در دانشگاه کاتولیک میلان و با پیام رئیس این دانشکده، سوگندنامه دانشجویان آغاز خواهد شد.

قدیمی در خصوص میهمانان ایرانی ویژه این مسابقات یادآور شد: سردار آجرلو دبیرکل اتحادیه باشگاه های فوتبال، حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه استیل آذین، علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، علی دایی، دکتر فتح الهی قائم مقام وزیر آموزش و پرورش و چند شخصیت معتبر جهانی از جمله میهمانان ویژه مراسم افتتاحیه خواهند بود.

رئیس فدراسیون بین دانشگاهی جهان با بیان اینکه امسال 95 درصد از کشورهای توسعه یافته و دانشگاه های معتبر اروپایی در مسابقات میلان ایتالیا شرکت خواهند داشت، تصریح کرد: فدراسیون ورزش بین دانشگاهی به عنوان تنها فدراسیونی که با بیشترین تعداد افراد فرهیخته سر و کار دارد تلاش می کند تا با زبان ورزش به تبادل فرهنگی، اعتماد سازی جهانی و اشاعه فرهنگ صلح و دوستی درجهان کمک کند.

وی تاکید کرد: IFIUS به دنبال تحقق منشور المپیک بدون هرگونه توجه به رنگ، نژاد، زبان، ملیت ورزشکاران است و از این راه تلاش می کند تا با ورزش آماتوری و بدون ریخت و پاش های معمول در ورزش حرفه ای وقهرمانی به توسعه پایدار اجتماعی در سطح جهانی کمک کند.

قدیمی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از برخی کارشکنی ها در اعزام تیم های شرکت کننده به مسابقات این دوره، تصریح کرد: متاسفانه برخی ها با هر ترفندی تلاش کردند تا در راه حضور تیم های ایران کارشکنی کنند و در این راه حتی از تخریب و خدشه دار کردن نام رئیس ایرانی فدراسیون بین دانشگاهی نیزدریغ نکردند ولی حمایت شرکت های اقتصادی جدید و کمک آنها برای اعزام تیم ها باعث شد این کارشکنی ها راه به جایی نبرد و امسال هم ایران با کاروانی قابل توجه ورزشکاران خود را به قلب اروپا اعزام کند تا از این طریق بتوانند به معرفی فرهنگ و توانمندی های ایران اسلامی بپردازند.

وی با بیان اینکه امیدوارم نگاه وزارت علوم در همکاری با فدراسیون ورزش های بین دانشگاهی جهان تغییرکند و این وزارتخانه نیز بتواند دانشجویان خود را به مسابقات جهانی اعزام نماید، اظهار داشت: فدراسیون بین دانشگاهی نهادی است کاملاً مستقل که هیچگونه وابستگی به نهادهای دولتی ندارد و امیدوارم وزارت علوم اجازه بدهد ورزشکاران این وزارتخانه نیز در مسابقات سال های آینده حضور یابند تا فرصتی برابر برای تمامی دانشجویان برای شرکت در این مسابقات فراهم شود.

وی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه فدراسیون بین دانشگاهی به دنبال حضوردانشجویان واقعی در صحنه مسابقات جهانی است، تصریح کرد: تشکیلات IFIUS بر خلاف فیزو تلاش می کند تا شرایط حضور ورزشکاران واقعی را در صحنه مسابقات جهانی فراهم کند نه اینکه با حضور ورزشکاران حرفه ای به تشکیل تیم های اعزامی بپردازد و آنها را بر سکوی قهرمانی ببیند.

رئیس ایرانی فدراسیون بین دانشگاهی جهان در بخش دیگری از سخنان خود از میزبانی شهر والنسیای اسپانیا به عنوان میزبان سال آینده این مسابقات خبر داد و تصریح کرد: درصدد هستیم در مسابقات سال آینده علاوه بر رشته های اجتماعی رشته های انفرادی را نیز نظیر تنیس روی میز، شنا، بدمینتون، شطرنج و حتی کشتی را نیز به مسابقات دور آینده اضافه کنیم. در نظرداریم عباس جدیدی را برای دفاع از رشته کشتی در مجمع امسال شرکت دهیم تا در صورت موافقت اعضای مجمع کشتی نیز به مسابقات سال آینده اضافه شود.

بهرام قدیمی با بیان اینکه با وجود بحران های جهانی امسال تعداد ورزشکاران شرکت کننده با رشد 10 درصدی روبرو بوده، اظهار داشت: فدراسیون ورزش های بین دانشگاهی به مرور جایگاه واقعی خود را در جهان و در بین نهادهای بین المللی پیدا می کند و از آنجا که این فدراسیون به دنبال ورزش پاک و ترویج صلح ودوستی و برابری بین دانشجویان و ورزشکاران جهان است.

وی در بخش پایانی سخنان خود ضمن تقدیر ویژه از سفارت ایتالیا در صدور ویزا برای ورزشکاران اعزامی ایران، نیروی انتظامی، صدا و سیما و دانشگاه شرکت کننده در این دوره از مسابقات یادآور شد: درصورتی که حمایت این عزیزان و شرکت های اقتصادی حمایت کننده نبود، نمی توانستیم کاروانی با این حجم به مرکز اروپا اعزام کنیم وامیدوارم دستاورد کاروان ایران بتواند به توسعه ورزش دانشجویی و ترویج ورزش در بین دانشجویان ورزشکار کمک کند.