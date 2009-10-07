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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۵۵

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در خرم آباد گشایش یافت

نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در خرم آباد گشایش یافت

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با تشریح برنامه های هفته نیروی انتظامی از برپایی نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهردر خرم آباد، سرهنگ حسین رحیمی روز چهار شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: در اولین روز از هفته نیروی انتظامی نمایشگاهی با شعار پلیس، مشارکت اجتماعی و انضباط ترافیکی در محل پارک صخره ای خرم آباد افتتاح شد.

وی با اشاره به برنامه ها و فعالیتهای پیش بینی شده در این نمایشگاه، عنوان کرد: برگزاری نشست های علمی مرتبط با نیروی انتظامی، تریبون آزاد، برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه ترافیک، ارائه مشاوره ها و تشکیل میزهای مشاوره ای در رابطه با موضوعات انتظامی با استفاده از کارشناسان و برگزاری غرفه مشاوره ه ای آسیب های اجتماعی از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با بیان برنامه های هفته نیروی انتظامی در روز دوم با شعار پلیس، مرزبانی، امنیت و معنویت، خاطر نشان کرد: اجرای همایش کوه پیمایی، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری همایش همیاران پلیس و تقدیر از نمونه های ترافیکی و غبار روبی مزار شهدا از برنامه های روز دوم هفته نیروی انتظامی است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های روز سوم با شعار پلیس، پیشگیری و نظم اجتماعی، دیدار با معتمدان محلی در خصوص موضوعات انتظامی، ویزیت رایگان بیماران، نشست علمی وآموزشی، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور فرماندهی نیروی انتظامی و معاونین و روسای پلیس تخصصی و شرکت در نماز جمعه را از برنامه های این روز برشمرد.

سرهنگ رحیمی یادآور شد: در روز چهارم با عنوان پلیس، فن آوری و جامعه امن برنامه هایی مانند به صدا درآمدن زنگ انضباط اجتماعی در مدارس، نشست خبری، افتتاح پرو‍ژه های مهندسی، همایش مطبوعاتی پلیس راهبر، نشست علمی با حضور معاون آگاهی و کارشناسان و اهدای خون پرسنل اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه های روز پنجم نیروی انتظامی با شعار پلیس، امنیت اجتماعی، جامعه با نشاط نیز شامل برگزاری جشنواره سمن های برتر خرم آباد، برگزاری نشست مشترک با هیئت قضایی و مسئولین عالی رتبه قضایی، اختتامیه مسایقات ورزشی و همایش اصناف خواهد بود.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به برنامه های روز ششم نیروی انتظامی با شعار پلیس، سرباز و مشارکت ملی بیان داشت: برگزاری صبحگاه مشترک، برگزاری جشنواره تجلیل از سربازان وظیفه، تبلیغ پر حجم در خصوص منزلت سرباز و برنامه های ویژه جوانان از جمله برنامه های نیروی انتظامی در این روز می باشد.

سرهنگ رحیمی ادامه داد: برنامه های روز هفتم با شعار پلیس، خانواده، جامعه عاری از اعتیاد، برگزاری جشنواره فرهنگی هنری در خصوص اعتیاد و امحاء مواد مخدر، نشست علمی و آمزشی در خصوص اعتیاد و اختتامیه نمایشگاه می باشد.

کد مطلب 960341

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