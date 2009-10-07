نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی در خرم آباد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهردر خرم آباد، سرهنگ حسین رحیمی روز چهار شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی اظهار داشت: در اولین روز از هفته نیروی انتظامی نمایشگاهی با شعار پلیس، مشارکت اجتماعی و انضباط ترافیکی در محل پارک صخره ای خرم آباد افتتاح شد.

وی با اشاره به برنامه ها و فعالیتهای پیش بینی شده در این نمایشگاه، عنوان کرد: برگزاری نشست های علمی مرتبط با نیروی انتظامی، تریبون آزاد، برگزاری کلاسهای آموزشی در زمینه ترافیک، ارائه مشاوره ها و تشکیل میزهای مشاوره ای در رابطه با موضوعات انتظامی با استفاده از کارشناسان و برگزاری غرفه مشاوره ه ای آسیب های اجتماعی از جمله برنامه های این نمایشگاه است.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با بیان برنامه های هفته نیروی انتظامی در روز دوم با شعار پلیس، مرزبانی، امنیت و معنویت، خاطر نشان کرد: اجرای همایش کوه پیمایی، دیدار با خانواده شهدا، برگزاری همایش همیاران پلیس و تقدیر از نمونه های ترافیکی و غبار روبی مزار شهدا از برنامه های روز دوم هفته نیروی انتظامی است.

وی در ادامه با اشاره به برنامه های روز سوم با شعار پلیس، پیشگیری و نظم اجتماعی، دیدار با معتمدان محلی در خصوص موضوعات انتظامی، ویزیت رایگان بیماران، نشست علمی وآموزشی، برگزاری جلسه پرسش و پاسخ با حضور فرماندهی نیروی انتظامی و معاونین و روسای پلیس تخصصی و شرکت در نماز جمعه را از برنامه های این روز برشمرد.

سرهنگ رحیمی یادآور شد: در روز چهارم با عنوان پلیس، فن آوری و جامعه امن برنامه هایی مانند به صدا درآمدن زنگ انضباط اجتماعی در مدارس، نشست خبری، افتتاح پرو‍ژه های مهندسی، همایش مطبوعاتی پلیس راهبر، نشست علمی با حضور معاون آگاهی و کارشناسان و اهدای خون پرسنل اجرا خواهد شد.

وی ادامه داد: برنامه های روز پنجم نیروی انتظامی با شعار پلیس، امنیت اجتماعی، جامعه با نشاط نیز شامل برگزاری جشنواره سمن های برتر خرم آباد، برگزاری نشست مشترک با هیئت قضایی و مسئولین عالی رتبه قضایی، اختتامیه مسایقات ورزشی و همایش اصناف خواهد بود.

فرماندهی نیروی انتظامی استان لرستان با اشاره به برنامه های روز ششم نیروی انتظامی با شعار پلیس، سرباز و مشارکت ملی بیان داشت: برگزاری صبحگاه مشترک، برگزاری جشنواره تجلیل از سربازان وظیفه، تبلیغ پر حجم در خصوص منزلت سرباز و برنامه های ویژه جوانان از جمله برنامه های نیروی انتظامی در این روز می باشد.

سرهنگ رحیمی ادامه داد: برنامه های روز هفتم با شعار پلیس، خانواده، جامعه عاری از اعتیاد، برگزاری جشنواره فرهنگی هنری در خصوص اعتیاد و امحاء مواد مخدر، نشست علمی و آمزشی در خصوص اعتیاد و اختتامیه نمایشگاه می باشد.