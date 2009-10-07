اختصاص 90 میلیون ریال بودجه به کانونهای تخصصی مساجد خراسان رضوی

محمدحسن عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهردر مشهد افزود: کانون های تخصصی بهترین مکان برای پرورش استعدادهای نسل جوان و بهره گیری از قوه خلاقیت آنان است.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی گفت: شناسایی قابلیتهای کانون ها در جهت توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری و زمینه سازی هر چه بیشتر برای حضور و تربیت هنرمندان و فرهیختگان از دل مساجد از ویژگیهای کانون های تخصصی است.

عبداللهی ترویج اندیشه دینی، توجه به طرح های کارآمد را از ویژگی های دیگر کانون های تخصصی فرهنگی هنری مساجد دانست و خاطر نشان کرد: کانون های تخصصی مساجد یکی از طرح های ابتکاری ستاد عالی است که باعث ترویج ارزش های الهی و اسلامی شده و کارایی کانونها را در زمینه های مختلف فراهم می کند.

مسئول دبیرخانه کانونهای فرهنگی هنری مساجد خراسان رضوی تصریح کرد: کانونهای مساجد بهترین عرصه برای جذب و هدایت نسل جوان به ویژه به معارف و سیره اهل بیت (س) است که می تواند افق روشنی را در آینده کانون ها ترسیم کند.

عبداللهی از اختصاص 20 تا 50 میلیون ریال در مرحله نخست به کانونهای تخصصی خبرداد و افزود: در مرحله نخست، این بودجه برای تجهیز شدن کانون ها به امکانات مورد نیار است که پس از مجهز شدن در مرحله اجرای طرح ها نیز 30 تا 40 میلیون ریال دیگر به هر کانون تخصصی مساجد اختصاص می یابد.

وی از تاسیس 14 کانون تخصصی در رشته های مختلف در استان خراسان رضوی خبرداد و خاطر نشان کرد: تشکیل کانون های تخصصی مساجد بستر توسعه فرهنگی جامعه است.

وی افزود: تاکنون 11 کانون تخصصی در رشته های مختلف مشغول به فعالیت شده اند و سه کانون تخصص دیگر نیز تا پایان سال مجوز فعالیت دریافت خواهد کرد.

عبداللهی همچنین به جایگاه فرهنگی مساجد از صدر اسلام تا کنون اشاره کرد و افزود: در حال حاضر جوانان ما با حضور در مساجد علاوه بر آشنایی با مسائل فرهنگی به بحثهای فرهنگی و آموزشی نیز می پردازند که تأسیس این کانونهای تخصصی گام موثری در جهت پیشرفت و توسعه کانونهای فرهنگی، هنری مساجد است.