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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۵۷

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور از فردا در همدان آغاز می شود

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور از فردا در همدان آغاز می شود

رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی بزرگسالان کشور از روز پنج شنبه در سالن ابن سینای همدان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 18 تا 18:30 عصر امروز چهارشنبه وزن‌کشی اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم برگزار می‌شود و مسابقات این اوزان از ساعت 9 صبح فردا در سالن ابن سینای همدان انجام می شود.

وزن‌کشی اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم نیز عصر فردا پنج‌شنبه برگزار شده و کشتی‌گیران این اوزان از ساعت 9 صبح روز جمعه به مصاف حریفان خود می‌روند.

اعضای 9 نفره کمیته فنی بر این رقابتها نظارت دارند و در پایان یک تیم منتخب از رقابتها به یک تورنمنت بین المللی در بهمن ماه اعزام می شود و نفرات برتر نیز به مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت خواهند شد.

کد مطلب 960348

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