رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور از فردا در همدان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت 18 تا 18:30 عصر امروز چهارشنبه وزن‌کشی اوزان 60، 74 و 96 کیلوگرم برگزار می‌شود و مسابقات این اوزان از ساعت 9 صبح فردا در سالن ابن سینای همدان انجام می شود.

وزن‌کشی اوزان 55، 66، 84 و 120 کیلوگرم نیز عصر فردا پنج‌شنبه برگزار شده و کشتی‌گیران این اوزان از ساعت 9 صبح روز جمعه به مصاف حریفان خود می‌روند.

اعضای 9 نفره کمیته فنی بر این رقابتها نظارت دارند و در پایان یک تیم منتخب از رقابتها به یک تورنمنت بین المللی در بهمن ماه اعزام می شود و نفرات برتر نیز به مسابقات انتخابی تیم ملی دعوت خواهند شد.