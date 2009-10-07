کارنامه فتنه های انتخابات هنوز بسته نشده است

به گزارش مهر در کرج، استاندار تهران پیش از ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه دستاوردهای فرماندهی انتظامی استان تهران در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج اظهار داشت: نیروی انتظامی در این مدت از تمامی موانع عبور و به هر طریق سلامتی و امنیت مردم را تضمین کرده است.
تمدن افزود: پلیس خدمات شایسته ای را به مردم در بحث انتخابات ارائه کرد که کارنامه دستاوردهای آنها گویای این مدعاست.
این مسئول خاطرنشان کرد: تمامی مردم از نیات شوم دشمنان برای ایجاد تفرقه میان مسلمانان در عرصه های مختلف باخبر هستند اما پلیس در این برهه امنیت را برای پاسداری از نظام و آرمانهای متعالی برقرار کرده است.
تمدن بیان داشت: در جریانهای اخیر ناجا در دفاع از حقوق و صییانت از امنیت مردم چیزی کم نداشت و مشاهده شد که چگونه در کنار بسیج و سپاه کشور را از فتنه ها عبور داد.
استاندار تهران عنوان کرد: نیروهای پلیس از کودتاهای در نظر گرفته شده برای کشور به خوبی عبور کردند، ما هم اعتقاد داریم که این کودتا بود اما کودتا علیه ملت ایران و مخدوش کردن اراده ملت مسلمان ایران.
وی خاطرنشان کرد: تلاش و جدیت پلیس به دشمنان اجازه ندارد به مال و جان مردم تعرض کنند.
احساس امنیت در مردم ارتقا یافته است
همچنین در این مراسم فرمانده انتظامی استان تهران بیان داشت: در سنوات گذشته طبق نظرسنجیهای واحد پژوهش و اتاق فکر فرماندهی، احساس امنیت در مردم ارتقا یافته است.
سردار علیرضا اکبرشاهی افزود: پلیس استان تهران طی چند سال گذشته رتبه 4 کشوری را از آن خود کرد و در مجموع، رتبه برتر کشور را به خود اختصاص داده است.
نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی استان تهران از امروز به مدت یک هفته در محل تالار شهیدان نژادفلاح کرج برپا است.
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