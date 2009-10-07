دشمنان به دنبال تضعیف روحانیت و مرجعیت هستند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی بنایی صبح چهارشنبه در جمع اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری طی سخنانی با اشاره به فعالیت و سابقه جبهه پیروان خط امام و رهبری قم اظهار داشت: تمام افتخارات 10 سالهاین جبهه پیروی از تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب بوده است و اکنون نیز اعضای این جبهه با بصیرت و آگاهی شرایط کشور را درک کرده و برای رفع و خنثی سازی توطئههای دشمنان اقدام میکنند.
وی تضعیف و کنار زدن مرجعیت و روحانیت را از جمله توطئههای دشمنان دانست و گفت: امروز دشمنان ما به دنبال ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی و روحانیت هستند که ما باید در مقابل این توطئهها هوشیار باشیم.
علی بنایی با اشاره به فراهم شدن زمینههای توسعه و آبادانی شهر قم خاطرنشان کرد: قم کارهای عقب مانده زیاد دارد و باید برای این شهر مذهبی همت ویژهای از سوی مسئولان بشود.
وی مسئولان و مدیران استان را به بهرهگیری و توجه کافی به رهنمودهای ائمه قم دعوت کرد و گفت: خوشبختانه با حضور مراجع عظام تقلید، ائمه جمعه، روحانیت و حضور دکتر علی لاریجانی در قم شرایط خوبی برای قم پدید آمده است منتهی مسئولان باید از این شرایط به نحو احسن استفاده نمایند.
نماینده مردم قم در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به سابقه اجرایی و مدیریتی حجتالاسلام والمسلمین موسیپور استاندار جدید ، وی را مدیری کار آمد خواند و گفت: آقای موسیپور مدیریتی کارآمد، روحانی وارسته و با سابقه اجرایی روشن است و این قابلیت در ایشان وجود دارد تا آینده خوبی را برای استان قم ترسیم نماید.
سند چشم انداز قم دارای مشکلات فراوانی است
یکی از اعضا جبهه پیروان خط امام و رهبری استان نیز در این دیدار سند چشم انداز قم را دارای مشکلات اساسی و فراوان دانست و گفت: شهر قم در عرصههای اقتصادی، فرهنگی و... به برنامه و سند نیاز دارد اما متأسفانه تلاشی در این خصوص صورت نگرفته است.
حجتالاسلام سید محمد رضا حسینی تأکید کرد: منصب امام جمعه، هدایتگر سند راهبردی است و انتظار داریم به این موضوع توجه نمایند.
وی با بیان اینکه قم به جایگاه واقعی خود نرسیده است یادآور شد: مردم شهر مقدس قم میتوانند بستر ساز باشند و انتظار داریم در این دوران قم به جایگاه واقعی خود برسد.
قم - خبرگزاری مهر: نماینده مردم قم در مجلس گفت: امروزه دشمنان به دنبال تضعیف و کنار زدن روحانیت و مرجعیت هستند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام علی بنایی صبح چهارشنبه در جمع اعضای جبهه پیروان خط امام و رهبری طی سخنانی با اشاره به فعالیت و سابقه جبهه پیروان خط امام و رهبری قم اظهار داشت: تمام افتخارات 10 سالهاین جبهه پیروی از تأکیدات رهبر فرزانه انقلاب بوده است و اکنون نیز اعضای این جبهه با بصیرت و آگاهی شرایط کشور را درک کرده و برای رفع و خنثی سازی توطئههای دشمنان اقدام میکنند.
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