به گزارش خبرنگار مهر، در پیام مهتاب کرامتی آمده است: کودکان در کنار ما بزرگ می‌شوند، می‌خندند، می‌گریند، بازی می‌کنند و یاد می‌گیرند. همه بزرگترها خوب می‌دانند مسئولند به بچه‌ها یاد بدهند. اما در حین یاد دادن گاهی اوقات فراموش می‌شود که کودکان منفعل نیستند. کودکان نیز فکر می‌کنند، احساس دارند و می‌خواهند نظر بدهند... همه این موارد ارزش این را دارند که شنیده شوند، در مورد آنها اندیشیده شود و در رابطه هرروزه با کودکان جدی گرفته شوند.

کرامتی در این پیام با اشاره به انتخاب شعار امسال یونیسف یاد آور می شود: یونیسف ایران امسال شعار "به کودکان گوش دهیم" را انتخاب کرده که به ما یادآوری کند کودکانمان باید درباره آنچه زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد، نظر بدهند و مشارکت کنند. مسئله فقط نظر دادن نیست، ایده‌های کودکان باید موثر باشد. کودکان باید بتوانند در روند تصمیم‌سازی برای زندگیشان، به تناسب سنشان سهیم باشند.

در بخش دیگر این متن آمده است:چنین کاری نیازمند تغییر است. این تغییر نیازمند یک تغییر بزرگتر در نگرش بزرگترها در خانه، مدرسه و هر محیط دیگر مربوط به کودکان است. همگی ما باید تمرین کنیم تا فقط با کودکان حرف نزنیم بلکه به حرف‌های آنها هم گوش بدهیم. گرچه قدم‌های اولیه ممکن است سخت باشد اما مطمئناً متضمن نتیجه‌ای است که نه تنها به نفع کودکان بلکه به نفع همه افراد جامعه است.

کرامتی در پایان تاکید می‌کند: از همین امروز می‌شود شروع کرد. وقتی نوجوانان "غر" می‌زنند و "ناراضی"اند، در واقع می‌خواهند با ما صحبت کنند. می‌خواهند آرزوها، امیدها و احساساتشان را به ما منتقل کنند. آنها حق دارند که در مورد زندگی خودشان حساس باشند، نظر بدهند و بخواهند نظر آنها جدی گرفته شود. لحظه‌ای تامل کنیم و... به کودکان گوش دهیم!