  1. استانها
  2. ایلام
۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۴

برای اولین بار در ایلام؛

یک واحد سیلندر پر کنی ایلام پروانه استاندارد دریافت کرد

یک واحد سیلندر پر کنی ایلام پروانه استاندارد دریافت کرد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان ایلام گفت: برای اولین بار در این استان یک واحد سیلند پر کنی پروانه استاندارد دریافت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود جوادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واحد خدماتی گاز پرکنی پگاه گاز ایلام موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شده است.

وی بیان داشت: به منظور ارتقا سطح خدمات دهی به شهروندان و ایمنی تاسیسات سیلند پر کنی گاز مایع کلیه این جایگاه ها موظف به دریافت به پروانه کابرد علامت استاندارد هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه استفاده از مواد و مصالح ساختمانی استاندارد در طرحهای مهم و ملی استان اجباری شده است، خاطرنشان کرد: در صورت عدم دریافت پروانه کابرد علامت استاندارد توسط این واحدها پروانه بهره برداری لغو و سهمیه سوخت نیز قطع می شود.

جوادی عنوان کرد: در سال جاری خط تولید 12 واحد تولیدی در استان ایلام متوقف شده است.

این مسئول یادآور شد: پنج واحد دیگر در شرف متوقف شدن هستند.

کد مطلب 960356

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها