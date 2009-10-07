یک واحد سیلندر پر کنی ایلام پروانه استاندارد دریافت کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، مسعود جوادی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: واحد خدماتی گاز پرکنی پگاه گاز ایلام موفق به دریافت پروانه کاربرد علامت استاندارد شده است.

وی بیان داشت: به منظور ارتقا سطح خدمات دهی به شهروندان و ایمنی تاسیسات سیلند پر کنی گاز مایع کلیه این جایگاه ها موظف به دریافت به پروانه کابرد علامت استاندارد هستند.

این مسئول با اشاره به اینکه استفاده از مواد و مصالح ساختمانی استاندارد در طرحهای مهم و ملی استان اجباری شده است، خاطرنشان کرد: در صورت عدم دریافت پروانه کابرد علامت استاندارد توسط این واحدها پروانه بهره برداری لغو و سهمیه سوخت نیز قطع می شود.

جوادی عنوان کرد: در سال جاری خط تولید 12 واحد تولیدی در استان ایلام متوقف شده است.

این مسئول یادآور شد: پنج واحد دیگر در شرف متوقف شدن هستند.