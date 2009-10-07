ارائه گزارش کمیته ویژه پس از دیدار با کمیته سه نفره قوه قضائیه

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، فرهاد تجری عضو کمیته ویژه پیگیری وضعیت بازداشتگاهها در مجلس درباره دلایل عدم ارائه گزارش این کمیته که قرار بود امروز در صحن علنی مجلس ارائه شود، اظهار داشت: جوانب و زوایای گزارش تا حدودی آماده است ولی مقداری از ابعاد حقوقی، امنیتی، اجتماعی و روانی آن که باید تامین کننده خواست عمومی باشد تکمیل شود.

وی افزود: البته اصحاب رسانه برای آگاه سازی افکار عمومی وضعیت ارائه گزارش کمیته ویژه را با حساسیت خاصی پیگیری می کنند اما این گزارش در حد یک سند ملی است و باید جدای از اینکه دارای ایراد و نقص نباشد جوابگوی افکار عمومی باشد.

تجری با بیان اینکه هر کدام از اعضا در جلسات ایده های مختلفی درباره چگونگی ارائه گزارش کمیته ویژه دارند تصریح کرد: قرار شده تا پس از برگزاری جلسه ای با کمیته سه نفره قوه قضائیه برای پیگیری حوادث پس از انتخابات و بعد از شنیدن نقطه نظرات آنان این گزارش ارائه شود.

وی با بیان اینکه احتمالا نشست کمیته ویژه با کمیته سه نفره قوه قضائیه اوایل هفته آینده برگزار شود، گفت: هیچگونه فشاری بر نمایندگان برای چگونگی ارائه گزارش کمیته ویژه نیست چون مجلس در راس امور است و تنها تنوع سلیقه ها در چگونگی ارائه گزارش باعث به عقب افتادن زمان ارائه این گزارش شده است.

تجری در پایان خاطر نشان کرد: آنچه وظیفه ماست این است که نتیجه اقدامات را اعلام کنیم اما ما نمی توانیم در مقام قضاوت باشیم و تنها می توانیم برداشت خود را از روند قضاوت و نتایج پیگیری ها ارائه نماییم.