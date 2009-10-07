هشت طرح ملی آبخیزداری در کشور در حال انجام است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید علیرضا بنی هاشمی پیش از ظهر چهارشنبه در دومین گردهمایی مدیران آبخیزداری ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری منطقه دو کشور، در استان کرمانشاه با اشاره به اهداف اجرای عملیات آبخیزداری اظهار داشت: کنترل فرسایش خاک و جلوگیری از ورود رسوبات به مخازن سدها، مهار و کنترل سیلابها و پیشگیری از خسارات سیل به تاسیسات زیربنایی شهرها و جاده ها، تغذیه سفره های آب زیرزمینی در دشتها و مناطقی که با مشکل کم آبی مواجه هستند و مقابله با آثار ناشی از خشکسالی در مناطقی که تحت تاثیر این بلای طبیعی می باشند از مهمترین این اهداف هستند.

وی در ادامه به وضعیت آبخیزداری استان کرمانشاه نیز اشاره و خاطر نشان کرد: کرمانشاه از جمله استانهایی است که وضعیت نسبتا مطلوبی در این بخش دارد و خوشبختانه در سال جاری توجه ویژه ای از نظر اعتبارات به بخش آبخیزداری این استان شده، به گونه ای که اعتبارات این بخش در سال 88 نسبت به سال گذشته 43 درصد رشد نشان می دهد.

بنی هاشمی اعتبار تعلق یافته به بخش آیخیزداری استان کرمانشاه در سال جاری را دو میلیارد و 900 میلیون تومان از محل منابع ملی عنوان کرد.

وی افزود: امیدواریم این رشد اعتبارات برای سال 1389 نیز ادامه یافته تا همچنان شاهد افزایش فعالیتها در تمام نقاط این استان پهناور باشیم.

بنی هاشمی ابراز امیدواری کرد: با حمایتهای بیشتر مسئولین دولت دهم بتوان فعالیتهای بخش آبخیزداری را در اکثر نقاط کشور توسعه داد.

حسین سلیمانی مدیر کل منابع طبیعی استان کرمانشاه نیز در ادامه این گردهمایی به وضعیت منابع طبیعی و آبخیزداری استان، توانمندیها، تهدیها و فرصتهای موجود اشاره کرد.

سلیمانی همچنین با بیان اینکه تعداد دام موجود در مراتع استان هفت برابر تعداد دام مجاز است، اظهار داشت: این مورد یکی از معضلات مهم در بخش منابع طبیعی استان است که لازم است هرچه سریعتر اقدام مقتضی برای حل آن صورت گیرد.

وی عدم رعایت فصل چرای دام و فاصله بین اجرا و مطالعات پروژه های آبخیزداری را از دیگر مشکلات منابع طبیعی و آبخیزداری استان برشمرد و خواستار رسیدگی بیشتر در جهت حل این مشکلات شد.

در این گردهمایی دو روزه شاخص های توزیع اعتبارات طرحهای آبخیزداری از اعتبارات ملی و بحث اقتصادی کردن پروژهای آبخیزداری استانهای منطقه دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد.