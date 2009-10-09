یک ژن بسیار مهم عامل بروز سرطان سینه کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کمبریج دریافتند که این ژن که NRG1 نام دارد به طور طبیعی باید از توسعه سلولهای سرطانی جلوگیری کند اما عملکردهای بد حالتهای جهش یافته این ژن می توانند توسعه سرطان را تسریع بخشند.

این کشف گام بزرگی در تحقیقات مبارزه با سرطان سینه و یکی از مهمترین نتایج تحقیقات در این عرصه در 20 سال اخیر است.

محققان انگلیسی دریافتند که NRG1 ژن مسئول عملکرد مرگ سلولی برنامه ریزی شده است. زمانی که DNA سلولها خراب می شود ژن NRG1 از تقسیم آنها جلوگیری کرده و آنها را وادار به خودکشی می کند. به این ترتیب رشد کنترل نشده سلولهای بیمار متوقف می شود.

این درحالی است که اگر این ژن عمل نکند سلولهای مخرب آزادانه شروع به تقسیم شدن و تکثیر می کنند و تومورها را می سازند.

براساس گزارش خبرگزاری فرانسه، ژن NRG1 بر روی کروموزم 8 قرار دارد. این دانشمندان با آزمایش نمونه های سرطان سینه مشاهده کردند که این ژن در نیمی از بیماران مبتلا به سرطان سینه یا وجود ندارد یا به صورت نادرست عمل می کند و یا حداقل بخشهایی از آن از بین رفته است.