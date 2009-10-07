به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که همه نسخههای چاپ نخستش در دوروز اول توزیع به فروش رفت، دوباره به زیر چاپ رفت.
چاپ دوم این کتاب این بار با اضافات و ملحقاتی در شمارگان 2500 نسخه و توسط ناشر چاپ اولش (انتشارات دیبایه) به زودی عرضه میشود.
در ویراست جدید "غرلهای حافظ" کل متن نسخه اصلی که کتاب از روی آن نوشته شده بود، اضافه شده است.
همچنین علی فردوسی که برای نخستین بار نسخه مربوط به این غزلها را در کتابخانه بادلیان دانشگاه آکسفورد دیده و آن را در این کتاب آورده بود، در چاپ دوم آن شرحی مبسوطتر درباره بازتابها و واکنشها به انتشار این کتاب نوشته است.
دیماه سال گذشته و به هنگام انتشار خبر کشف این غزلها به عنوان "قدیمیترین نسخه از غزلهای حافظ" چشمهای همه حافظ پژوهان به رونمایی از این نسخه خیره شده بود اما انتشار این اثر در بازار کتاب ایران، واکنشهای زیادی را برانگیخت و پژوهشگران مشهوری از جمله ضیاء موحد و بهاءالدین خرمشاهی، آن را نسخهای جعلی از غزلهای خواجه شیراز خواندند.
گفته میشود نسخه اصلی کتاب مذکور مربوط به سالهای 791 و 792 هـجری قمری و همزمان با آخرین روزهای زندگی حافظ است و در واقع این نسخه مدعی است که تنها نسخه غزلهای حافظ در زمان حیات اوست.
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