به گزارش خبرنگار مهر، این نمایش که برگرفته از فیلمی با همین نام ساخته اینگمار برگمان کارگردان فقید سینمای سوئد است روایتگر مواجهه شوالیه ای با مرگ خود است. شاپوری "مهر هفتم" را با حضور بازیگرانی چون فرزین صابونی، علیرضا محمدی، بهنام تشکر، رویا میرعلمی، آذر خوارزمی و شبنم مقدمی از نیمه اول شهریورماه در سالن قشقایی به صحنه برد.



نمایش "مهر هفتم" پنجشنبه 16 مهرماه در دو نوبت 18 و 20:30 به صحنه می رود که اجرای اول نمایش مختص هنرمندان و خانواده تئاتر خواهد بود. این اثر نمایشی جمعه 17 مهرماه به اجراهای خود در مجموعه تئاتر شهر پایان می دهد.

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