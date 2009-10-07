پارک آموزشی ترافیک ویژه کودکان در ایلام به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، محمد کهزادیان ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این پارک آموزش ترافیک در کنار پارک عمومی کوثر شهر ایلام در زمینی به مساحت هزار و 400 متر مربع احداث شده است.

وی بیان داشت: برای طراحی و تجهیز این پارک 250 میلیون ریال اعتبار هزینه شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه پارک آموزش ترافیک شهر ایلام دارای چهار خیابان اصلی، یک میدان مرکزی، سه چهار راه و ... است، خاطرنشان کرد: تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی ترافیک در این پارک فراهم شده است.

کهزادیان عنوان کرد: فاز دوم پارک ترافیک ویژه کودکان شامل فضای آموزشی نظری نیز در دستور کار قرار دارد.

این مسئول یادآور شد: فرهنگسازی در زمینه ترافیک مهمترین هدف از اجرای این طرح بوده است.