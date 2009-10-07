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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

سامی ابو زهری:

اطلاعی از موعد امضای توافق آشتی ملی فلسطین نداریم

اطلاعی از موعد امضای توافق آشتی ملی فلسطین نداریم

سخنگوی جنبش حماس از موعد امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین که مقامات مصری زمان آنرا 26 اکتبر اعلام کرده اند، اظهار بی اطلاعی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه البیان امارات، "سامی ابوزهری" سخنگوی حماس در این باره اظهار داشت: تاکنون درباره امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین در موعدی که اخیرا قاهره اعلام کرده، اطلاعی به این جنبش داده نشده است.

"صلاح البردویل" از دیگر رهبران حماس با اشاره به سخنان روز گذشته "احمد ابوالغیط" وزیر خارجه مصر درباره امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین در روز 26 اکتبر (4 آبان ماه) اظهار داشت: حماس از ایم موضوع بی خبر است.

وی افزود: آنچه به حماس اطلاع داده شده این است که در طی روزهای 18 تا 22 اکتبر مذاکرات ابتدایی و سپس توافقات نهایی درباره امضای توافقنامه آشتی ملی فلسطین صورت گیرد، و ما درباره موعد 26 اکتبر خبری نداریم.

وزیر امور خارجه مصر روز گذشته از امضای توافقنامه آشتی ملی میان گروه های فلسطینی در بیست و ششم اکتبر26 (4 آبان) خبر داده بود.

کد مطلب 960373

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