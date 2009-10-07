به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی لیبی و جزایر سلیمان عصر سه‌شنبه در سالن "تریپولی گراند پارک" برگزار کننده دیدار افتتاحیه مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها بودند.

این دیدار در نهایت به برتری 5 بر4 تیم لیبی انجامید تا قهرمان فوتسال آفریقا در روز نخست مسابقات جام کنفدراسیون‌ها صدرنشین جدول رده بندی 5 تیم رقابت‌ها شود.

امروز در ادامه این مسابقات دو دیدار برگزار می شود که بر اساس برنامه ابتدا از ساعت 16 به وقت محلی تیم ملی فوتسال کشورمان به مصاف گواتمالا می رود و پس از آن تیم‌های جزایر سلیمان و اروگوئه مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.