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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۳

مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها آغاز شد/ پیروزی لیبی در گام اول

مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها آغاز شد/ پیروزی لیبی در گام اول

نخستین دوره مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها از سه‌شنبه شب آغاز شد که طی آن تیم لیبی در دیدار افتتاحیه مقابل تیم جزایرسلیمان به برتری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی لیبی و جزایر سلیمان عصر سه‌شنبه در سالن "تریپولی گراند پارک" برگزار کننده دیدار افتتاحیه مسابقات فوتسال جام کنفدراسیون‌ها بودند.

این دیدار در نهایت به برتری 5 بر4 تیم لیبی انجامید تا قهرمان فوتسال آفریقا در روز نخست مسابقات جام کنفدراسیون‌ها صدرنشین جدول رده بندی 5 تیم رقابت‌ها شود.

امروز در ادامه این مسابقات دو دیدار برگزار می شود که بر اساس برنامه ابتدا از ساعت 16 به وقت محلی تیم ملی فوتسال کشورمان به مصاف گواتمالا می رود و پس از آن تیم‌های جزایر سلیمان و اروگوئه مقابل هم صف آرایی خواهند کرد.

کد مطلب 960374

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