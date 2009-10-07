به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد هادی اعتمادی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال حدود 30 هیئت مذهبی با دارابودن شرایط لازم به مجموع هیئات مذهبی استان قم اضافه شد و مجموع هیئت‌های مذهبی که در قم زیر نظر این اداره کل فعالیت می‌کنند به بیش از هزار و 700 هیئت رسید.



وی داشتن مسئول، روحانی، استاد قرآن و مداح را یکی از مهم‌ترین شرایط ثبت هیئت مذهبی در اداره کل تبلیغات اسلامی عنوان کرد و افزود: هر یک از هیئات مذهبی باید حداقل دارای 30 عضو ثابت باشند.



حجت‌الاسلام اعتمادی روند فعالیت هیئات مذهبی در استان قم را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بیشتر گردانندگان و اعضای این هیئات را جوانان تشکیل می‌دهند که این نشان دهنده علاقه آنها به برنامه‌های فرهنگی و مذهبی است.



مسئول تشکل‌های دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم تعداد انجمن‌های اسلامی ثبت شده در این اداره کل را 32 مورد برشمرد و عنوان کرد: در هر شرکت، کارخانه و سازمان تعدادی از اعضای آنها اقدام به تشکیل انجمن اسلامی می‌کنند تا از این طریق مسائل مربوط به تبلیغ و امور فرهنگی را پیگیری کنند.



وی برپایی نماز جماعت، نصب پلاکارد در مناسبت‌های مختلف، برگزاری مراسم‌ها و نشست‌های مختلف و پیگیری مسائل مربوط به امور تبلیغی و فرهنگی را از جمله وظایف اعضای انجمن اسلامی شرکت‌ها، کارخانه‌ها و سازمان‌ها عنوان کرد.

