به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد هادی اعتمادی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال حدود 30 هیئت مذهبی با دارابودن شرایط لازم به مجموع هیئات مذهبی استان قم اضافه شد و مجموع هیئتهای مذهبی که در قم زیر نظر این اداره کل فعالیت میکنند به بیش از هزار و 700 هیئت رسید.
وی داشتن مسئول، روحانی، استاد قرآن و مداح را یکی از مهمترین شرایط ثبت هیئت مذهبی در اداره کل تبلیغات اسلامی عنوان کرد و افزود: هر یک از هیئات مذهبی باید حداقل دارای 30 عضو ثابت باشند.
حجتالاسلام اعتمادی روند فعالیت هیئات مذهبی در استان قم را مثبت ارزیابی کرد و اظهار داشت: بیشتر گردانندگان و اعضای این هیئات را جوانان تشکیل میدهند که این نشان دهنده علاقه آنها به برنامههای فرهنگی و مذهبی است.
مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم تعداد انجمنهای اسلامی ثبت شده در این اداره کل را 32 مورد برشمرد و عنوان کرد: در هر شرکت، کارخانه و سازمان تعدادی از اعضای آنها اقدام به تشکیل انجمن اسلامی میکنند تا از این طریق مسائل مربوط به تبلیغ و امور فرهنگی را پیگیری کنند.
وی برپایی نماز جماعت، نصب پلاکارد در مناسبتهای مختلف، برگزاری مراسمها و نشستهای مختلف و پیگیری مسائل مربوط به امور تبلیغی و فرهنگی را از جمله وظایف اعضای انجمن اسلامی شرکتها، کارخانهها و سازمانها عنوان کرد.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم از فعالیت یک هزار و 700 هیئت مذهبی در استان قم زیر نظر این اداره کل خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد هادی اعتمادی قبل از ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: امسال حدود 30 هیئت مذهبی با دارابودن شرایط لازم به مجموع هیئات مذهبی استان قم اضافه شد و مجموع هیئتهای مذهبی که در قم زیر نظر این اداره کل فعالیت میکنند به بیش از هزار و 700 هیئت رسید.
نظر شما