هفت مورد فوتی و 476 مبتلا به آنفلوانزای A در کشور

دکتر محمود سروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: طی هفته گذشته 54 مورد جدید ابتلا به این ویروس در کشور گزارش شده که با 422 مورد ابتلای قبلی، 476 نفر مبتلا به آنفلوانزای نوع A شده اند.

علائم اولیه بیماری آنفلوانزای نوع A شامل تب، سردرد، سرفه، گلودرد و اسهال است و بعد از آن آبریزش و گرفتگی بینی، بدن درد، لرز و احساس خستگی در درجه بعدی حائز اهمیت است که از طریق قطرات تنفسی و تماس دست با سطوح آلوده و انتقال آن به روی دهان، چشم و بینی منتقل می شود.

سروش با اعلام یک مورد فوت ناشی از ابتلا به این بیماری طی یک هفته گذشته در کشور، افزود: آمار فوت نیز تاکنون به 7 مورد رسیده است.

مدیر برنامه آنفلوانزا و مراقبت بهداشت مرزی وزارت بهداشت بر توجه والدین نسبت به مراقبت از فرزندان بیمارشان در منزل تاکید کرد و گفت: مادر نیز در مدت مراقبت از فرزند، کمتر با سایر افراد رفت و آمد کند چون احتمال دارد خود مادر نیز به این بیماری مبتلا شده باشد.