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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

قائم مقامی نایب قهرمان رقابت‎های شطرنج بین‎المللی فیلیپین شد

قائم مقامی نایب قهرمان رقابت‎های شطرنج بین‎المللی فیلیپین شد

در پایان مسابقات شطرنج جام "پروسپروی" فیلیپین احسان قائم مقامی با 7 امتیاز و با در نظرگرفتن پوئن شکنی بهتر در رده دوم این مسابقات قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در دور پایان رقابت‎های شطرنج جام "پروسپروی" فیلیپین روز چهارشنبه استاد بزرگ احسان قائم مقامی مقابل استاد بزرگ چین با نام "شایلونگ لی" با درجه بین‎المللی 2531 به پیروزی دست و با مجموع 7 امتیاز به همراه "میخائیل مچدیا شویلی" از گرجستان در صدر جدول رده‎بندی این رقابت‏ها قرار گرفت.

البته با در نظر گرفتن پوئن شکنی احسان قائم مقامی در رده دوم مسابقات ایستاد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

مسابقات شطرنج جام "پروسپروی" فیلیپین از دهم مهرماه با حضور 60 شطرنجباز در فیلیپین آغاز شد. این رقابت‎ها طی 9 دور و به روش سوئیسی برگزار شد.

کد مطلب 960378

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