به گزارش خبرنگار مهر، در دور پایان رقابتهای شطرنج جام "پروسپروی" فیلیپین روز چهارشنبه استاد بزرگ احسان قائم مقامی مقابل استاد بزرگ چین با نام "شایلونگ لی" با درجه بینالمللی 2531 به پیروزی دست و با مجموع 7 امتیاز به همراه "میخائیل مچدیا شویلی" از گرجستان در صدر جدول ردهبندی این رقابتها قرار گرفت.
البته با در نظر گرفتن پوئن شکنی احسان قائم مقامی در رده دوم مسابقات ایستاد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
مسابقات شطرنج جام "پروسپروی" فیلیپین از دهم مهرماه با حضور 60 شطرنجباز در فیلیپین آغاز شد. این رقابتها طی 9 دور و به روش سوئیسی برگزار شد.
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