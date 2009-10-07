به گزارش خبرنگار مهر، در دور پایان رقابت‎های شطرنج جام "پروسپروی" فیلیپین روز چهارشنبه استاد بزرگ احسان قائم مقامی مقابل استاد بزرگ چین با نام "شایلونگ لی" با درجه بین‎المللی 2531 به پیروزی دست و با مجموع 7 امتیاز به همراه "میخائیل مچدیا شویلی" از گرجستان در صدر جدول رده‎بندی این رقابت‏ها قرار گرفت.

البته با در نظر گرفتن پوئن شکنی احسان قائم مقامی در رده دوم مسابقات ایستاد و به عنوان نایب قهرمانی دست یافت.

مسابقات شطرنج جام "پروسپروی" فیلیپین از دهم مهرماه با حضور 60 شطرنجباز در فیلیپین آغاز شد. این رقابت‎ها طی 9 دور و به روش سوئیسی برگزار شد.