تنها نسخه حل مشکلات جامعه دخیل کردن مردم در مسائل است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ظهر چهارشنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه هفته نیروی انتظامی در بندرعباس گفت: دشمنان زیادی هستند که برای از بین بردن امنیت کشور سرمایه گذاریهای گسترده ای کرده اند و دستگاه های قضایی و امنیتی و نیروی انتظامی باید وظایف خود را به بهترین نحو انجام دهند تا اندک مشکلاتی که وجود دارد بر طرف شود.

وی افزود: قوانین پلیس در تمام جهان برای حفظ جان مردم است و همه باید قوانین را که مقدمه حفظ جان است رعایت کنند و هماهنگونه که نهی از منکر واجب است رعایت قوانین نیز واجب است.

نعیم آبادی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی مظهر قدرت ملتهاست، امنیتی که در کشور عزیزمان ایران وجود دارد در هیچ جای جهان یافت نمی شود و همگی باید قدردان و شکرگذار این نعمت باشیم.

همچنین سردار منصور دشتی فرمانده انتظامی هرمزگان افزود: در هفته نیروی انتظامی 140 برنامه در مرکز استان برگزار می شود که نمایشگاه دستاوردهای نیروی انتظامی از جمله مهمترین برنامه های این هفته است.

وی بیان کرد: این نمایشگاه همزمان با شهرستان بندرعباس در سایر شهرستانهای تابع نیز اجرا می شود و بیشتر این غرفه ها به دستاوردهای نیروی انتظامی اختصاص یافته است و ادارات و سازمانهایی که با نیروی انتظامی مرتبط هستند در این نمایشگاه صاحب غرفه هستند.