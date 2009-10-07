تردید 68 درصد مردم آمریکا درباره موفقیت جنگ افغانستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، بر اساس این نظرسنجی 68 درصد از مردم آمریکا دولت خود را متهم به بی تدبیری در جنگ افغانستان کردند.

آنتی وار در ادامه می افزاد: بسیاری از مقامات کاخ سفید معتقدند که رئیس جمهوری آمریکا دچار یک سردرگمی برای اتخاذ استراتژی درست در افغانستان است، اما در عین حال از مخالفت اوباما با خروج نظامیان از این کشور جنگ زده خبر داده اند.

درحالی که ادامه جنگ افغانستان با مخالفت گسترده مردم مواجه شده است، بسیاری از مقامات آمریکایی بارها بر ادامه حضور نظامیان در این کشور جنگ زده تاکید کرده اند.

بر اساس نظرسنجی های متعدد اکثر مردم آمریکا با ادامه جنگ افغانستان مخالف اند و درباره پایان موفق این جنگ شک و تردید دارند.

به نوشته آنتی وار، همزمان با جنگ عراق مردم آمریکا بارها مخالفت خود را با ادامه این جنگ اعلام کردند اما بی تدبیری مقامات کاخ سفید منجر به کشته شدن بسیاری از افراد بیگناه شد و دوباره این رویداد در افغانستان در حال تکرار است.

رئیس جمهور آمریکا همچنین روز سه شنبه در جمع رهبران کنگره این کشور اعلام کرد که برنامه ای برای کاهش شمار نیروهای آمریکایی در افغانسان ندارد.

این درحالی است که مک کریستال از واشنگتن خواسته است تا دستکم 40 هزار نیروی نظامی دیگر را برای مقابله با شورشیان طالبان به افغانستان اعزام کند. این در حالی است که چنین درخواستی موجی از انتقادها را در آمریکا متوجه دولت اوباما کرده و او را در دوراهی قرار داده است.