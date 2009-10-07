نیمی از مساجد کرمان غیر فعال هستند

محمد رضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در استان کرمان طبق آمار دو هزار و 600 مسجد وجود دارد که به دلیل کمبود امام جماعت در استان غیر فعال می باشند.

وی افزود: تعداد مساجد در شهر کرمان نیز 225 مسجد برآورد می شود که از این تعداد قریب 170 مسجد فعال است.

قنبری گفت: ملاک برای فعال بودن مساجد حضور ائمه جمعه در این مساجد و برپایی یک بار نماز جماعت در طول روز می باشد.

وی با اشاره به کمبود روحانی در کرمان گفت: در صورت معرفی ائمه جماعات برای این مساجد بسیاری از این مراکز فعال می شوند و می توانند به عنوان مراکز مذهبی و فرهنگی در محلات مختلف شهر کرمان و همچنین استان تعداد زیادی از جوانان را جذب نمایند.

وی در خصوص مناطق جنوبی کرمان نیز گفت: در بحث تجهیز و اجرای طرح های مساجد شهرستانهای جنوبی در اولویت قرار دارند.

قنبری افزود: سازمان تبلیغات در زمینه تجهیز مساجد استان و همچنین اجرای طرح های مختلف در مساجد اقدامات مطلوبی را انجام داده است که می تواند به تجهیز کتابخانه در 70 مسجد با توجه به اعتبار اختصاص یافته خبرداد.

کارشناس امور مساجد کرمان با اشاره به کمبود اعتبار در بخش کتابخانه های مساجد عنوان کرد: تجهیز کتابخانه ها به دلیل کمبود اعتبار با کندی مواجه است اما در سال گذشته نیز کتب مورد نیاز 40 مسجد در استان تامین شده است.

وی همچنین به اجرای طرح پرتابل مساجد در استان اشاره کرد و گفت: اجرای پرتابل مساجد یکی از مهمترین اهداف تبلیغات اسلامی کرمان در سال جاری محسوب می شود.