به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، سید مهدی صادق نماینده مردم آستانه اشرفیه در جلسه علنی روز چهارشنبه در تذکری در راستای حمایت از تولیدات داخلی خواستار عدم تبلیغ برنج های وارداتی در صدا و سیما شد.

وی افزود: متاسفانه در تاریخ 8/7/88 شبکه یک صدا و سیما در ساعت 6:45 تبلیغات منفی در مورد برنجهای ایرانی داشته است و جملاتی همچون "برنج ایرانی مخلوط دارد" ، "قیمت برنج ایرانی بالا است"، "کیفیت آن پایین و قیمت آن بالا است" بازگو شده است.

صادق تصریح کرد: این شروع نوعی تخریب روی برنج های داخلی است و زحمات نمایندگان مجلس و کشاورزان را زیر سئوال می برد.

وی خطاب به باهنر که ریاست جلسه را پس از لاریجانی به عهده گرفت، تصریح کرد: این در حالی است که بحث آلوده بودن برنج های وارداتی تقریبا در دستور کار قرار گرفته و اثبات هم شده است ما از شما خواهشمندیم جلوی این موارد گرفته شود و این گونه علیه محصولات داخلی تبلیغات سوء نشود.

صادق در تذکری دیگر نسبت به عدم استقبال گرم از تیم کاراته در فرودگاه انتقاد کرد.

وی با اشار به وضعیت آموزش و پرورش بدون وزیر اظهار داشت: با وجودی که رئیس جمهور سه ماه برای انتخاب وزیر فرصت دارد اما خواهشمندم که وضعیت آموزش و پرورش هر چه زودتر روشن شود.

صادق گفت: آموزش و پرورش دستگاه حساسی است و کوچکترین غفلت در آن عواقب جبران ناپذیری را به بار خواهد آورد.

وی افزود: این دستگاه با 14 میلیون دانش آموز و حدود یک میلیون فرهنگی اخیرا از عدم حضور وزیر استفاه نامطلوب کرده است و افرادی بدون گزینش و با روابط توسط شرکتهای خدمات آموزشی به این وزارتخانه راه یافتند.

نماینده آستانه اشرفیه تصریح کرد: گزینش های انتخابی و بعضا روابطی و فامیلی برای استخدام در وزارت آموزش و پرورش صورت گرفته که اعتراضات گسترده ای را برانگیخته است.

محمد رضا باهنر، نایب رئیس دوم مجلس شورای اسلامی که ریاست جلسه علنی را به عهده داشت در پاسخ به این تذکر گفت: صدا و سیما دقت کند که خدای ناکرده تولید داخلی تحت تاثیر تبلیغات منفی رسانه ملی قرار نگیرد.

وی افزود: درباره مسئله آلوده بودن یا نبودن برنج خارجی لازم است که فقط مقامات رسمی کشور نظیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و موسسه استاندارد اظهار نظر کنند.

وی از دولت هم درخواست کرد هماهنگی لازم را انجام دهند تا بخش های مختلف دولت، حرف های متفاوت در این خصوص بیان نشود.

باهنر اظهار داشت: مردم به اظهارات نمایندگان دولت و کارکنان اجرایی اعتماد دارند و لازم است که این اظهارنظرها با هماهنگی بیان شود.

وی درباره انتقاد صادق از نحوه استقبال از تیم ملی کاراته کشور هنگام بازگشت از مسابقات جهانی کاراته به کشور گفت: درخواست می کنیم از این ورزشکاران به صورت واقعی حمایت و تشویق شود تا بتوانند افتخارات بیشتری را برای نظام جمهوری اسلامی ایران به دست آورند.

نایب رئیس مجلس در پاسخ به انتقاد نماینده آستانه اشرفیه از معرفی نشدن وزرای پیشنهادی دولت گفت: نامه قبلی رئیس جمهور برای معرفی سه وزیر پیشنهادی دولت دهم، به دلیل شب های قدر پس گرفته شد.

وی افزود: شب های قدر تمام شده است و ما منتظر هستیم که رئیس جمهور هر چه زودتر وزرای مورد نظر را معرفی کنند اگر چه سه ماه فرصت دارند که با سرپرست وزارتخانه ها را اداره کنند.

باهنر اعلام کرد: مجلس آمادگی دارد به محض معرفی وزرای پیشنهادی، بررسی رای اعتماد به آنان را در دستور کار مجلس قرار دهد.