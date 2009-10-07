جایزه نوبل بیش از حد اروپامحور شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پیتر انگلاند عنوان می‌کند که در حالی که اسامی زیادی از نویسندگان آمریکایی واجد شرایط برنده شدن نوبل وجود دارد، به طور مرموزی این جایزه اروپامحور شده‌است.‌



وی می‌افزاید: از آنجا که داوران آکادمی سوئد اروپایی هستند، نظر لطفی بر ادبیات اروپایی دارند آنچنان که با نگاه به اسامی برندگان نوبل ادبیات در دهه‌های اخیر در می‌یابیم که از هر 10 جایزه 9 تای آن نصیب اروپایی‌ها شده‌است.‌



انگلاند که در ماه ژوئن جانشین هوراس انگدال دبیر دائمی آکادمی سوئد شده‌، تاکید می‌کند: من فکر می‌کنم این امر اشکال دارد.‌



اسامی برندگان جایزه نوبل و ملیتشان در ده سال اخیر عبارت است از: ژوزه ساراماگو (پرتغالی)، گونتر گراس (آلمانی )، گائو شین‌جیان چین (چینی)، و. س. نایپول (ترینیداد و توباگو)، ایمره کرتس (مجارستانی)، جان ماکسول کوئتزی (آفریقای جنوبی)، آلفرده یلی‌نک (اتریشی )، هارولد پینتر (انگلیسی )، اورهان پاموک (ترک )، دوریس لسینگ (انگلیسی)، ژان ماری گوستاو لوکلزیو (فرانسوی).



آخرین باری که آکادمی سوئد به یک نویسنده یا شاعر از قاره آمریکا روی خوش نشان داد، مربوط به سال 1990 و برنده شدن اوکتاویو پاز شاعر معروف مکزیکی بود.

