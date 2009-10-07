نقل و انتقال غیر مجاز دامها عامل مهم شیوع بیماریهای واگیردار است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، سید محسن دستور ظهر چهارشنبه در مراسمی به مناسبت بزرگذاشت روز ملی دامپزشکی افزود: نقل و انتقال غیر مجاز دام ها ناشی از عدم همکاری دستگاههای اجرایی مرتبط است که تاثیر زیادی در ورود بیماریهیا واگیردار دارد.

مدیر کل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: به طور مثال در یکی از واحدهای دامی استان که مدتها پاک بود تنها یک نقل و انتقال غیر مجاز دام های این واحد را تا حد 15 درصد درگیر نمود.

دستور با اشاره به شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و دام در دنیا افزود: بیماری آنفولانزای خوکی که مدتی است تمامی مردم جهان را با خود درگیر نموده است مانند سایر بیماریهای مشترک بین انسان و دام تنها قابل انتقال از دام به انسان تلقی می شد اما اخیرا در پنج کشور دنیا این بیماری از انسان به خوک انتقال یافته است که نشان از پیچیدگی و حساسیت این بیماری دارد.

وی فعالیت اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی را در مبارزه با بیماری تب برفکی در سال جاری بسیار مطلوب خواند و تاکید کرد: با آنکه ورود و هجوم این بیماری نسبت به سال قبل افزایش چشمگیر داشت اما افزایش سطح فعالیتها و نوبت واکسیانسیون ها توانستسم آن را مهار نماییم که البته به دلیل عدم همکاری برخی از بخشها تا میزان پنج درصد ابتلا و یک درصد تلفات را در سطح استان شاهد بودیم.

مدیر کل اداره دامپزشکی استان خراسان رضوی تاکید کرد: فعالیتهای نظارتی بر آموزش این بخش عاملی موثر در ارتقا سطح بهداشت عمومی جامعه است و باعث توسعه کیفیت محصولات پروتئینی مورد استفاده به مردم می شود.

در این مراسم همچنین رئیس جهاد کشاورزی خراسان رضوی شیوع بیماریهای ویروسی اخیر را خطرناک تر از جنگهای مسلحانه عنوان نمود و افزود: بیماری های ویروسی به صورت کاملا خاموش و بدون توجه به روزهای جغرافیایی گسترش می یابد پس در این شرایط که شیوع این گونه بیماری ها به خصوص بیماریهای مشترک بین انسان و دام افزایش یافته است باید با پشتیبانی کامل نظام دامپزشکی کشور از ترویج این بیماریها در جامعه جلوگیری نماییم تا به این وسیله هزینه های مادی و انسانی ناشی از این گونه بیماریها را کاهش دهیم.

