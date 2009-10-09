امیدوارم دوندگان زن در آسیا نتیجه خوبی بگیرند

آذردخت نیازاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تیم دوومیدانی بانوان کشورمان بعد از مدت‌ها دوری از سفرهای برون مرزی با هدف کسب آمادگی پیش از بازیهای آسیایی داخل سالن ویتنام و مسابقات قهرمانی آسیا در گوانگجو راهی یک مسابقه بین المللی در مالزی می شود.

وی با بیان اینکه دوندگان اعزامی ایران شرایط خوبی برای حضور در مسابقات برون مرزی دارند، افزود: بنابر آخرین اطلاعاتی که دارم، توکلی و طوسی رکوردهای خوبی در اردوی مالزی برجای گذاشته اند. لیلا ابراهیمی نیز با شکستن رکورد 3 هزار متر وضعیت خوبی دارد. سایر دوندگان شرایط مطلوبی دارند.

نایب رئیس فدراسیون دوومیدانی در امور بانوان با اشاره به اینکه لیلا رجبی ما را در این سفر همراهی نمی کند، گفت: این پرتابگر برای پیگیری تمرینات آماده سازی جهت شرکت در مسابقات آسیایی ویتنام و قهرمانی آسیا سفر خود را لغو کرد. علاوه بر این مینا پورسیفی نیز بدلیل مشکلات خروج از کشور ما را در سفر به مالزی همراهی نخواهد کرد.

وی در خصوص انتقادات مینا پورسیفی به ترکیب تیم اعزامی به رقابتهای مالزی تصریح کرد: فهیمه کلهر ورزشکار دوی 800 و 1500 متر کشورمان نتایج بهتری نسبت به این دونده دارد. در کنار آن کلهر قبل از اینکه همسر خسروشیری یکی از همکاران بخش آموزش در فدراسیون دوومیدانی باشد، یکی از دوومیدانی کاران ملی کشورمان بوده است.

نیازاده با رد این مسئله که کلهر به جای پورسیفی عازم این رقابتها می شود، خاطرنشان کرد: پورسیفی همچون محبوبه غیور مشکل پاسپورت داشت و اگر این مشکل را حل می کرد امشب همراه تیم عازم کوالالامپور می شد.

وی ادامه داد: در این رقابتها دوندگان 10 کشور طی دو روز به رقابت می پردازند که با توجه به شرایط ورزشکاران اعزامی کشورمان به کسب نتیجه خوب توسط دوومیدانی کاران امیدوارم.

رقابتهای بین المللی دوومیدانی مالزی 18 و 19 مهرماه در کوالالامپور برگزار می شود که تنها 8 دونده زن کشورمان به همراه سرپرست و مربی راهی این دیدارها خواهند شد.