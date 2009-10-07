ارتقای تعامل سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش/اعزام مبلغ به مدارس

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دبیران کمیته‌های ستادی ستاد همکاریهای حوزه‌های علمیه با آموزش و پرورش امروز چهار شنبه 15 مهرماه با حضور حجت الاسلام دکتر سید مهدی خاموشی در محل سازمان تبلیغات اسلامی برگزار شد.

در این نشست حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی، گفت: به سبب اهمیت این مسئله در سازمان تبلیغات اسلامی به طور تخصصی در این رابطه فعالیت می‌کنیم و همکاریهایی را در آینده با آموزش و پرورش خواهیم داشت.

وی یادآور شد: هیئتهای دانش آموزی یکی از اقدامات سازمان تبلیغات اسلامی و از مصادیق همکاری سازمان با آموزش و پرورش به حساب می‌آید.

روحانی نژاد تصریح کرد: اعزام مبلغ یکی دیگر از فعالیتهای سازمان تبلیغات اسلامی است. بخشی از این مبلغین به دعوت مدیران مدارس به مدارس و دبستانها می‌روند و سخنرانیهایی را به مناسبتهای خاص انجام می‌دهند.

وی در ادامه یادآور شد: بحث گفتمان دینی، یکی دیگر از موضوعاتی است که سازمان تبلیغات با آموزش و پرورش همکاری دارد. کانونهای قرآن یکی دیگر از زمینه‌های همکاری سازمان با آموزش و پرورش است.

وی افزود: سامانه پاسخگویی و مشاوره سازمان یکی دیگر از زمینه‌های همکاری میان سازمان تبلیغات اسلامی و آموزش و پرورش است. این سامانه روزانه بیش از 10 هزار مراجعه کننده دارد و سعی داریم این سامانه در آموزش و پرورش هم معرفی شود.

در ادامه این نشست حجت الاسلام علی ذوعلم مشاور وزیر آموزش و پرورش در ستاد همکاریهای حوزه‌های علمیه با آموزش و پرورش، گفت: همکاری میان حوزه و آموزش و پرورش نیاز به یک کار بلند مدت دارد و حرکتی تربیتی است.

وی افزود: باید توجه داشت که این کار نباید به صورت شتاب زده به انجام برسد و باید با یک رویکرد علمی دنبال شود. لذا با توجه به این مسئله نیاز به سند راهبردی و همکاریهای کلان داریم.

وی تصریح کرد: حرکت "ستاد همکاری" یک حرکت خودجوش است. در استانهای مختلف، کمیته همکاریها شکل گرفته و استانها از این نظر به 5 منطقه تقسیم شده‌اند و در 4 استان نیز به یک تفاهم نامه عملیاتی رسیده‌اند و استاندار هم در آنجا کمک مالی کرده و حوزه علمیه خواهران و سازمان تبلیغات اسلامی استان هم به کمک آمده‌اند. این کمیته‌ها ظرفیت خوبی را دارا هستند و سرعت فعالیتها را تسریع می‌بخشند.