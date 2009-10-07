جایزه ویژه رقابت هزار شطرنجباز آماتور به "حمیدرضا امینی" تعلق گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هزار شطرنجباز آماتور کشور روزهای پنجشنبه و جمعه گذشته با هدف توسعه این رشته با یکدیگر رقابت کردند که در پایان حمیدرضا امینی دانشجوی اصفهانی دانشگاه امیرکبیر توانست جایزه ویژه را از آن خود کند.

یک دستگاه پراید جایزه ویژه در نظرگرفته شده برای این رقابت‎ها بود که همراه با سند به نام در اختیار حمیدرضا امینی قرار داده شد.

رقابت 1000 شطرنجباز آماتور طی دو مرحله برگزار شد. شرکت‎کنندگان در 5 جدول 200 نفره طی 9 دور و به روش سوئیسی با هم رقابت کردند و از هر جدول 20 نفر برتر به مرحله دوم راه یاقتند.

در مرحله دوم پس از رقابت 100 شطرنجباز حمید رضا امینی با 8 امتیاز و 9 بازی به عنوان بهترین بازیکن شناخته شد.