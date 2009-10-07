53 درصد سالمندن ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، ضیاء رضایی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از مجموع 32 هزار سالمند در استان ایلام بیش از 52 درصد این تعداد تحت پوشش کمیته امداد استان هستند.

وی بیان داشت: این افراد علاوه بر خدمات درمانی، مسکن، جهزیه و..در سال بیش از هشت میلیون ریال کمک نقدی دریافت می کنند.

وی بیان داشت: در حال حاضر 17 هزار سالمند از خدمات کمیته امداد استان ایلام استفاده می کنند، خاطرنشان کرد: سالانه بیش از 113 میلیارد ریال برای خدمات رسانی به سالمندان این استان هزینه می شود.

رضایی عنوان کرد: کمیته امداد استان ایلام علاوه بر تامین نیازهای اولیه سالمندان، نیازهای جانبی مثل ویلچر، عینک و..را برای آنها فراهم می کند.

این مسئول یادآور شد: 107 هزار نفر در استان ایلام تحت پوشش کمیته امداد هستند.