افسانه ارتباط شکلات و جوش واقعیت ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر، 70 درصد از جوانان و نوجوانان فکر می کنند که خوردن شکلات سبب بروز جوش پوستی می شود. این درحالی است که محققان مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها در آتلانتا در مقاله ای که در ژورنال علمی انجمن پزشکی آمریکا منتشر کردند نشان دادند که جوشهای پوستی در اثر مصرف غذاهای خاص مثل شکلات ایجاد نمی شوند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "آکنه یا جوش پوستی بی شک شایع ترین بیماری در بین نوجوانان است و حتی می تواند به 70 تا 87 درصد از بزرگسالان نیز آسیب برساند. فاکتورهای متعددی در بروز این جوشها مشارکت دارند. از جمله این فاکتورها می توان به ترشح بیش از حد چربیها به سلولهای پوست و فعالیت میکروبهای مسئول التهاب در فولیکولهای پوست اشاره کرد. همچنین شرایط دیگری چون جنبه های ژنتیکی و خودملتهب کننده ها، استرس و استعمال دخانیات در بروز این جوشها دخالت دارند."

بین 62 تا 70 درصد از جوانان معتقدند که بین جوش و غذاها یک ارتباط مستقیم وجود دارد این درحالی است که به گفته این دانشمندان، نقش غذاها در بروز این جوشها بسیار کم و یا اصلا هیچ است.

اولین تلاشهای علمی برای درک ارتباط جوش و شکلات در دهه های 60 و 70 آغاز شد و نشان داد که شکلات موجب وخیم شدن حالت جوشها نمی شود.

اکنون این تحقیقات جدید نشان می دهد که مصرف شکلات برای جوشها کاملا بی ضرر است.