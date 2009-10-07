طرح مگاترونیک یکی از علوم قابل استفاده در تمامی رشته هاست

به گزارش خبرنگار مهر از همدان، کریم مطهری پیش از ظهر چهارشنبه در سمینار مگاترونیگ که در مرکز فنی و حرفه ای مریانج همدان برگزار شد، ضمن تشریح قابلیتهای مورد استفاده این رشته اظهار داشت: با توجه به اینکه مگاترونیک رشته نو و جدیدی است، موارد استفاده از این رشته بسیار زیاد خواهد بود.

وی افزود: این رشته در زمینه های پزشکی، صنعتی و علوم دینی کارایی دارد و برای استفاده از خطوط تولید خودرو از این علم می توان بهره برد.

مطهری تصریح کرد: این رشته حدود 20 سال است که وارد کشور ایران شده و در حال حاضر در دانشگاه صنعتی و خواجه نصیر و در دانشگاه آزاد قزوین جزو رشته های تحصیلی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: استان همدان از نظر میزبانی این رشته جز پنج استان مطرح کشور قرار دارد.

کریم مطهری در رابطه با رشته های مرتبط با این رشته گفت: رشته های الکترونیک و برق صنعتی از رشته های مرتبط به این علم جدید هستند و این طرح مشترک بین ایران و آلمان آغاز شده است.

مطهری در پایان افزود: به دنبال این هستیم تا در تمامی دانشگاه های استان این رشته را ارتقا دهیم.