مذاكره سپاهاني ها براي جذ ب داود سيد عباسي

به گزارش خبرنگار " مهر" پس ازاينكه مديران باشگاه استقلال موفق نشدند تا ازنظرمالي هافبك جوان خود را حفظ كنند و گفت و گوهاي نهايي اين بازيكن باعلي نظري جويباري سرپرست اين باشگاه به نتيجه نرسيد، سيد عباسي به بهترين پيشنهاد خود كه همانا حضوردرتيم سپاهان بود پاسخ مثبت داد تاازفصل آينده با پيراهن طلايي رنگ اين باشگاه به ميدان بيايد.

پس از مصدوميت شديد محرم نويد كيا وانتقال اوبه تيم بوخوم او رقابتهاي ليگ برتر فرهاد كاظمي براي جانشيني او نياز به داود سيد عباسي دارد. هرچند صحبت هاي مقدماتي درمورد پيوستن سيد عباسي به سپاهان صورت گرفته اماهمه چيز به جلسه امشب مديران باشگاه سپاهان با فرهاد كاظمي بستگي دارد تا آنها براساس خواسته هاي مربي موفق خود نسبت به جذب بازيكنان جديد اقدام كنند.