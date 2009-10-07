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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۹

دو توربین گاز دیگر از سوی شرکت توگا تولید شد

دو توربین گاز دیگر از سوی شرکت توگا تولید شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: معاون طرحهای نیروگاهی شرکت تولید توربین مپنا(توگا) از تولید دو توربین گاز دیگر از سوی این شرکت خبر داد.

مصطفی روح افزا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در شهریور ماه سومین واحد توربین گاز نیروگاه پره سر و ششمین واحد توربین نیروگاه علی آباد از سوی توگا تولید شده است.

وی ادامه داد: این توربینها به مقصد نیروگاههای مربوطه بارگیری شده اند.

این مسئول بیان کرد: در نیمه دوم مردادماه نیز دومین واحد توربین گاز نیروگاه پره سر و اولین واحد توربین نیروگاه زنجان سه تولید و به مقصد نیروگاههای مربوطه بارگیری شد.

اولین واحدهای توربین گاز نیروگاه کرمانشاه به آن ارسال شد

روح افزا در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: در نیمه دوم خرداد و تیرماه سال جاری نیز شش واحد توربیهای گاز و بخار در شرکت توگا تولید و به نیروگاههای کرمانشاه، جهرم و پره سر به عنوان اولین واحدهای توربین گاز این نیروگاهها ارسال شد.

وی ادامه داد: بخشی از آنها نیز به عنوان واحدهای پنجم توربین گاز نیروگاههای ارومیه و اردبیل به این نیروگاهها ارسال شد.

معاون طرحهای نیروگاهی توگا اضافه کرد: یک توربین بخار نیز مربوط به نیروگاه تشرین در سوریه بود که به مقصد این نیروگاه حمل شد.

وی اظهار داشت: لازم است حمایتهای بانکی از صنایع افزایش یابد تا آنها بتوانند بیش از پیش در جهت رشد و توسعه گام بردارند و فعالیتهای خود را از نظر کمی و کیفی ارتقا بخشند.

روح افزا افزود: البته در این زمینه حمایتهایی صورت گرفته که نیازمند گسترش و افزایش است.

وی با بیان اینکه از شرکت مهندسی و ساخت توربین مپنا (توگا) به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 87 تقدیر به عمل آمده، اظهار امیدواری کرد: توگا در سالهای آینده نیز بتواند افتخارات کسب کند.

کد مطلب 960413

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