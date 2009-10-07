به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، هیئت وزیران در جلسه امروز (چهارشنبه) به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد، صاحب محمدی را به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل راه آهن جمهوری اسلامی انتخاب کرد.

رئیس جمهوری همچنین از زحمات و تلاشهای زیاری مدیر‌عامل سابق راه آهن تشکر کرد و اظهار داشت: عبدالعلی صاحب محمدی می‌تواند ادامه‌ دهنده فعالیتهای زیاری برای توسعه حمل و نقل ریلی و خدمت به مردم باشد.

درادامه این جلسه لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدرک شناسایی دریانوردان به تصویب رسید.

بر اساس ماده واحده این لایحه به دولت ایران اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بازنگری کننده کنوانسیون مدارک شناسایی دریانوردان ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند.

سازمان بنادر و دریانوردی مسئول اجرای کنوانسیون بوده و تغییر آن بر عهده دولت است. همچنین تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی پس از بحث و بررسی به تصویب رسید.