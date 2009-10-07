ناجا در خنثی سازی فتنه های اخیر کاربزرگی را پیش برد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سردار سید مسعود جزایری ظهر چهارشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه هفته نیروی انتظامی در ارومیه با بیان اینکه فتنه های اخیر که دامن کشور را گرفت، رخداد بزرگی بود که در 30 سال پس از انقلاب اسلامی بی سابقه و غیر قابل پیش بینی بود، تصریح کرد: خوشبختانه این فتنه با تدابیر مقام معظم رهبری و تلاشهای نیروی انتظامی کشور با شکست روبرو شد.

وی با اشاره به سرعت عمل ناجا در کنترل و خنثی سازی این فتنه ها خاطرنشان کرد: ابعاد این فتنه بسیار وسیع بود و نباید خدمات انجام گرفته در رفع آن را با برخی اشکالات کوچک به خصوص در کهریزک، زیر سئوال برد.

سردار جزایری با انتقاد از برخی بی مهریها با نیروی انتظامی اظهارداشت: به آقایان توصیه می کنم دست از اینگونه صحبت ها و تخریب "ناجا" بردارند و با زیر سئوال بردن نیروهای خدوم این نهاد، خدمات آنها را نادیده نگیرند.

معاون فرهنگی ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه ناجا در حال حاضر از نظر کمی و کیفی از یک حرکت رو به رشد برخوردار است و در خصوص قضایای اخیر نیز مورد تقدیر قرار گرفت، بیان داشت: نیروی انتظامی در تمامی عرصه ها حضور فعال و جان برکفانه داشته است و تقدیم هزاران شهید ، مجروح و جانباز از اسناد این حضور در دفاع از ارزشهای نظام است.

سردار جزایری یادآور شد: گرچه ممکن است در بخشهایی، تخلفات کوچکی رخ داده باشد ولی باید با این تخلفات با حد و اندازه خود برخورد شود.

نمایشگاه نیروی انتظامی در 75 غرفه به مدت یک هفته در ارومیه آغاز به کار کرد.