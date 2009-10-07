اتاق فکر در شیلات گیلان راه اندازی شد

هادی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور بررسی و حل مشکلات واحد های مختلف شیلاتی استان با استفاده از روشهای علمی و مشارکت پرسنل و قشرهای مرتبط جامعه برای تولید اندیشه های نو، اتاق فکر شیلات گیلان راه اندازی شده است.

وی عنوان کرد: ایده ایجاد اتاق فکر در شیلات بهره گیری از افکار محققان و نخبگان در جهت ارتقای برنامه های علمی و فنی شیلات است تا با همفکری یکدیگر الگویی را ترسیم و متناسب با شرایط خاص اجتماعی و فرهنگی استان به مسئولان ذی ربط ارائه کنیم.

مدیرکل شیلات گیلان ادامه داد: جامعه فکری هرچقدر بهتر فکر کند و بی دغدغه صحبتها را بیان کنند آن موقع تشریک مساعی در امور شیلاتی و پیشرفتها معنا دار می شود.

وی همچنین به کشت توام برنج و ماهی اشاره کرد و یاد آورشد : استان گیلان به دلیل محدودیت زمینهای کشاورزی وعدم تناسب بین جمعیت ومساحت همواره با در آمد کم کشاورزان روبرو است.

رفیعی ارائه راهکار برای کشاورزان به ویژه کشاورزان برنجکار که با شرایط موجود میزان در آمد شان افزایش یابد تاکید کرد و ادامه داد: در این راستا فعالیت همزمان تولید برنج وماهی در استان امری ضروری است.