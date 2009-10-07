آمریکا می تواند یک طرف فروش سوخت هسته ای به تهران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمود احمدی نژاد که ظهر امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت با حضور در جمع خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد صحت اخبار برخی سایتها مبنی بر تعامل ایران و آمریکا برای تهیه سوخت رآکتور تهران گفت: اگر آمریکا نیز چنین اعلام کرده مشکلی نیست ما می خواهیم سوخت تهیه کنیم و آمریکا هم می تواند یک طرف فروشنده باشد.

وی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران امروز آماده است برای خرید سوخت 19.75 درصدی خود با کشورهای پیشنهاد دهنده مذاکره کند تا سوخت راکتورهای خود را تامین کند.

احمدی نژاد گفت: این پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مورد استقبال بسیاری از کشورها قرار گرفت به طوری که برخی از آنها به طور گروهی و برخی دیگر به صورت فردی اعلام آمادگی کردند که بنده نیز دستور دادم هفته آینده گفتگوهای کارشناسی آغاز شود.

وی افزود: برای ما فرقی نمی کند که چه کشوری این سوخت را برای ما تامین می کند. ما به جز رژیم صهیونیستی با تمامی کشورها آماده تعامل و مذاکره هستیم.

رئیس شورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: در این زمینه به بنده نیز اعلام کردند که فرانسویها نیز برای تامین سوخت رآکتور تهران اعلام آمادگی کرده اند.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اجلاس ژنو نیز گفت: نگاه ما به مذاکرات مثبت است. اگر اراده ای برای شکل دادن به همکاری جمعی و مشارکت عمومی برای مواجه شدن با مسائل جهانی وجود داشته باشد تنها راه آن مذاکرات است که این مذاکرات نشان داد از ظرفیت خوبی برخوردار است.

وی گفت: مذاکرات قرار بود در مورد بسته پیشنهادی ایران صورت بگیرد که این اتفاق افتاد وقرار شد با محوریت بسته پیشنهادی ایران چارچوب مذاکرات ادامه یابد که در همین راستا نمایندگان دو طرف آماده می شوند تا بقیه مذاکرات را به انجام برسانند.

رئیس جمهور با بیان اینکه نشست ژنو مثبت بود، ادامه داد: بنده امیدوارم این نشست با همین نگاه و روند به جلو پیش برود چرا که همکاری سازنده و جمعی برای حل مشکلات جهان مفید خواهد بود.

رئیس شورای عالی امنیت ملی گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس نگاه خود حرکت می کند و انتظار دارد کشورهای جهان نیز بر اساس نگاه جدید به مسائل نگاه کنند.

احمدی نژاد با اشاره به موضع تغییر که از سوی رئیس جمهور آمریکا مطرح شده بود گفت: اگر با این شرایط پیش برویم می توان امید داشت که در این زمینه تغییراتی ایجاد شود.

وی تصریح کرد: اجلاس ژنو یک اجلاس آرام بود و بر اساس یک اراده برای حرکت در جهت تعامل مثبت و سازنده شکل گرفت که ما از این موضوع استقبال می کنیم.

رئیس جمهوری در ادامه سخنان خود تصریح کرد: اجلاس ژنو بر پایه احترام و عدالت بود که مهمترین مسائل مطرح شده در آن خلع سلاح جهانی، بهره مندی از فناوری هسته ای پیشرفته و همچنین خرید سوخت رآکتورهای تهران بود که در مجموع می توان آنها را مثبت ارزیابی کرد.

احمدی نژاد خاطرنشان کرد: پس از نشست ژنو رفتار برخی کشورها نسبت به گذشته تغییر کرده و بر اساس منطق، عدالت و احترام سخن می گویند که این امر جای تامل دارد.

وی در خصوص راه اندازی نیروگاه فوردو گفت: این نیروگاه بر اساس شرایط خاص خود راه اندازی میشود و در این زمینه همکاران ما در انرژی اتمی و پیمانکار روسی با دقت این موضوع را بررسی می کنند.

رئیس جمهوری در پاسخ به سئوال خبرنگاری در خصوص هدفمند کردن یارانه ها گفت: این لایحه یک لایحه جامعی است که در در وظایف و اختیارات دولت تغییراتی داده شده است.

احمدی نژاد گفت: بنده از نمایندگان مجلس بخصوص کمیسیون ویژه می خواهم تا این لایحه را به صحن علنی بیاورند تا هر چه زودتر به تصویب برسد.

وی در پاسخ به پرسشی در مورد ادامه تحریمات آمریکا علیه ایران از جمله جلوگیری از حضور ایران در سازمان تجارت جهانی گفت: آیا تمامی کشورهایی که به "WTO" پیوسته اند آیا سود کردند. این که برخی این موضوع را مطرح می کنند به دنبال شیطنت های خود هستند چرا که وقتی ما در متن کار قرار می گیریم می بینیم اظهار نظرها چیز دیگری است. ما بر اساس منافع خود حرکت می کنیم.

رئیس جمهوری در پاسخ به سئوالی در خصوص انتخاب سخنگو گفت: این موضوع در دست بررسی است.

احمدی نژاد در همین راستا از خبرنگاران حاضر در دولت پرسید به نظر شما چه کسی برای این پست خوب است که خبرنگاران به اتفاق حضور مجدد الهام را خواستار شدند.

وی در خصوص حضور کردان در دولت دهم نیز گفت: بنده هر روز خبرهای زیادی در این زمینه می شنوم.

رئیس جمهوری در خصوص زمان آغاز سفرهای استانی و اولین استان در این دوره از سفرها ادامه داد: این اتفاق به زودی خواهد افتاد.