قزاقستان با عبور نظامیان فرانسوی از خاک خود موافقت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیوویورک تایمز، روسای جمهور دو کشور توافقنامه دیگری را نیز در بخش انرژی به ارزش یک میلیارد و 460 میلون دلار امضا کردند.

به موجب این توافقنامه شرکت های فرانسوی توتال و سوئز 25 درصد از سهام میدان گازی "خالینسکوی" در دریای خزر را در دست بگیرند.

بر اساس توافقنامه نظامی که بین قزاقستان و فرانسه امضا شده از این پس، علاوه بر نظامیان فرانسوی، تجهیزات نظامی فرانسه نیز در مسیر رسیدن به افغانستان از خاک قزاقستان عبور می کنند.

سارکوزی دیروز سه شنبه وارد قزاقستان شده بود.