همسوئی شبکه العربیه با منابع صهیونیستی در انتشار اخبار مجعول علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، افراد یادشده در سوئیس با شنیدن خبر فوق متعجب شده و از اینکه العربیه خبری را منتشر ساخته که در هیچ یک از منابع خبری و رسمی سوئیس و حتی آرژانتین منعکس نگردیده است و اساسا خبر از پایه جعلی می باشد اکنون این سئوال در محافل رسانه ای مطرح است که آیا پردازش این خبر جعلی غیر از پیگیری خط تبلیغی تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران و همسوئی با مراکز صهیونیستی پشت پرده آمیا می تواند هدف دیگری را تعقیب نماید؟

متاسفانه قراین و شواهد عدیده حاکی از این امر است که العربیه در پی توافقات پشت پرده با مراکز صهیونیستی و در یک همسوئی آشکار اقدام به تبلیغات در خدمت صهیونیستها نموده است، به ویژه نشر اخباری را که هیچ جایگاهی نه تنها در افکار عمومی دنیای اسلام بلکه حتی در دنیای رسانه ای غرب نیز ندارد زیرا همگی واقف بر این موضوع هستند که جوسازی رسانه ای فوق در سال 2002 توسط مراکز یهودی آرژانتین و با حمایت منابع رسانه ای صهیونیستی ایجاد گردید امری که در همان سال واکنش تند مقامات رسمی سوئیس را به دنبال داشت و طی بیانیه ای رسمی این ادعای کذب را رد نمودند.

لازم به یادآوری است، در سالهای 2002 و 2004 درخواستهای قضایی آرژانتین برای شناسایی و معرفی حسابهای بانکی ایران در سوئیس مورد بررسی مقامات قضایی سوئیس قرار گرفت ولی پس از تحقیقات لازم، مقامات قضایی سوئیس وجود حسابهای ادعایی دادستانی آرژانتین در مورد پرداخت رشوه ده میلیون دلاری به کارلوس منم را رد نمود.