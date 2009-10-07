تعاونیهای خراسان شمالی 3.4 میلیون دلار کالا صادر کردند

علیرضا بصیری در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد افزود: عمده کالا های صادراتی را چسب چوب، رنگ، فرش و انواع محصولات پلاستیکی عنوان کرد

وی با بیان اینکه اغلب این کالاها به کشورهای آسیای میانه صادر شده اند، اظهار داشت: در زمینه صادرات کالاهای غیرنفتی تعاونیهای استان تا کنون نقش مهمی را ایفا کرده اند و امید می رود با تقویت و حمایت تعاونیها بخش تعاون استان بتواند جایگاه واقعی خود را در زمینه صادرات به دست آورد.

وی گفت: بیش از 90 درصد صادرات مذکور توسط یکی از شرکت های تعاونی صورت گرفته و این شرکت در سال گذشته عنوان دومین صادر کننده برتر کشور را از آن خود نموده است.

مدیر کل تعاون خراسان شمالی اعلام کرد: در 6 ماهه نخست سال 88 تعداد 109 شرکت و اتحادیه تعاونی در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات در استان تشکیل شده است.

بصیری تعداد اعضای این تعاونیها را بیش از هزار و 900 نفرو سرمایه گذاری انجام شده توسط اعضا را بالغ بر یک میلیارد ریال اعلام کرد.

وی همچنین فرصت شغلی ایجاد شده توسط این تعاونی ها را افزون بر 800 نفر عنوان کرد.

در حال حاضر بیش از دوهزار و400 شرکت تعاونی در استان خراسان شمالی تشکیل شده است.

