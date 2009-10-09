نتایج تیم ملی والیبال تاثیر مستقیم روی لیگ برتر خواهد داشت

بهنام محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم‎های شرکت‎کننده در رقابت های لیگ برتر تا به امروز وضعیت مناسبی نداشتند. اصلا تکلیف خیلی از آنها هنوز به طور کامل مشخص نشده اما بدون شک نایب قهرمانی تیم ملی موجب بهبود این وضعیت نابسامان خواهد شد.

وی با بیان اینکه شخصا به خاطرهمین مسائل هنوز با هیچ تیمی قرار داد نبسته ام تصریح کرد: تاثیر نایب قهرمانی تیم ملی در آسیا بزودی در میان همه و به خصوص بخش های خصوصی آشکار می شود. به طور یقین بخش های خصوصی به خاطر کسب مدال نقره آسیا به سرمایه گذاری در رقابت های باشگاهی تشویق می شوند.

بازیکن پشت خط زن والیبال کشورمان ادامه داد: ضمن اینکه احتمالا از این پس شاهد پخش مستقیم بیشتری برای دیدارهای والیبال خواهیم بود. چون والیبال حالا نایب قهرمان آسیاست و این مقام کمی برای ما نیست.

ملی‎پوش پیشین والیبال کشورمان همچنین در مورد حضور تیم ملی در رقابت‎های قهرمانی آسیا خاطرنشان کرد: فقط باید از همه مربیان و بازیکنان به خاطر درایت و همتی که تا دیدار نهایی به خرج دادند تشکر کرد. آنها کار بزرگی کردند. کاری که طی حدود نیم قرن گذشته کسی موفق به انجام نشده بود.

وی افزود: واقعا که در میان مربیان حال حاضر داخلی بهترین گزینه برای هدایت تیم ملی والیبال همین حسین معدنی بود. وی بهترین شیوه را برای تیم ملی انتخاب کرد و توانست با انتخاب‎های صحیح بهترین نتیجه ممکن را به دست آورد. خوشحالم که حدود 9 سال با معدنی هم تیمی بودم.

محمودی که بامداد چهارشنبه برای استقبال از تیم ملی والیبال به فرودگاه امام خمینی(ره) آمده بود در این مورد گفت: استقبال از تیم ملی وظیفه همه بود. بازیکنانی که امروز موفق به کسب چنین موفقیت بزرگی شدند زمانی ذخیره خود ما در تیم ملی بودند. قطعا استقبال ما موجب دلگرمی آنها می‎شود.