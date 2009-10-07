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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۱

دومین همایش اجرای اصل 44 برگزار می شود

وزارت امور اقتصادی و دارایی دومین همایش اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی را در روز دوشنبه بیستم مهر ماه سال جاری در محل پژوهشگاه نیرو و با حضور دستگاههای اجرایی و نمایندگان سایر نهادها و قوای کشور برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ضمن اعلام این مطلب اظهار داشت: این همایش با هدف بررسی اقدامات صورت گرفته مربوط به سیاستهای اصل 44 و تشریح ابعاد و ظرفیتهای موجود در آیین نامه و معرفی نهادهای تازه تاسیس آن برگزار می شود.

داوود خانی اقدامات مرتبط با واگذاری فعالیتها و بنگاهها، تشریح ابعاد و ظرفیتهای آیین نامه ها و سایر مقررات پایه ای قانون، معرفی و شناسایی ابعاد و ظرفیتهای شورای رقابت، معرفی هیئت نظارت بر مقررات زدایی و توانمند سازی بخش غیر دولتی و راهکارهای بهبود فضای کسب و کار در کشور را از محورهای این همایش دانست.

وی در پایان افزود: وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مجری این همایش، 5 پانل را با همکاری و هماهنگی دستگاههای اجرایی و سایر مراجع مسئول به منظور ارائه گزارش اقدامات به عمل آمده و برنامه های آتی در نظر گرفته است.

کد مطلب 960433

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