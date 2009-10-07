آغاز مطالعات طرح تقاطع غیر هم سطح الهیه در کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، منوچهر فخری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از منطقه شش شهرداری کرمانشاه،اظهار داشت: متاسفانه دور برگردان الهیه از زمان احداث تا به حال حوادث و سوانحی را در پی داشته و موجبات نارضایتی شهروندان را فراهم آورده است.

وی افزود: احداث پروژه های عمرانی و ترافیکی و... بایستی قبل از هر چیز مورد مطالعه دقیق کارشناسان با تجربه و فرهیخته قرار گیرد و تمام جوانب در طرح مطالعاتی زیر ذره بین گذارده شود و همه گزینه های ممکنه را در رهگذر مطالعات اصولی و معقول مورد واکاوی علمی قرار گیرد تا زمانی که طرحی به بهره برداری رسید، اشتباه نباشد.

فخری اظهار داشت: در پاره ای موارد در سطح شهر دیده ایم که در جایی بنا به دلایل متفاوت میدانی احداث می شود و بعد از مدتی ابعاد میدان احداث شده کوچکتر و یا حذف کل میدان در دستور کار قرار می گیرد و تبدیل به چهار راه می شود، حال این سئوال پیش می آید که این هزینه ها از کجا باید تامین شود.

شهردار کرمانشاه خاطر نشان کرد: اگر از مشاوران قوی جهت اجرای طرح های مطالعاتی شهر دعوت به عمل آوریم و پروژه های عمرانی و ... بر اساس مطالعات فنی و علمی آنها به مرحله اجرا برسد هرگز شاهد احداث سلیقه ای پروژه ها در سطح شهر نخواهیم بود.

دور برگردان الهیه واقع در اتوبان کمربندی کرمانشاه به دلیل عدم کارشناسی لازم در زمان احداث به یکی از حادثه ساز ترین نقاط شهر تبدیل شده و تا کنون تصادفات مرگبار متعددی در این نقطه به وقوع پیوسته که این مسئله موجب نارضایتی مردم کرمانشاه شده است.