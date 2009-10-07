رشد 4 درصدی صادرات بازارچه های مرزی خراسان جنوبی در بخش ترانزیت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، علی نبی زاده پیش از ظهر چهارشنبه در نشست مشترک، گمرک، سازمان بازارچه ها و سازمان بازرگانی استان، صادرات ترانزیت شش ماهه اول امسال از میل 73 را 23 میلیون دلار و صادرات بدون ترانزیت را شش میلیون دلار ذکر کرد و گفت: این میزان نسبت به سال گذشته 66 درصد رشد داشته است.

وی با بیان اینکه دولت افغانستان در حال حاضر گمرک میل 78 را به عنوان معبر به رسمیت شناخته است، افزود: این امر صادرات و واردات سایر بازارچه های استان را کاهش داده است.

نبی زاده با بیان اینکه صادرات مختص یک بازارچه نیست بلکه باید از تمامی بازارچه های مرزی استان صورت گیرد، خاطر نشان کرد: ادامه این روند زنگ خطری برای صادرات استان است.

وی عنوان کرد: بازارچه مرزی یزدان قاین به عنوان معبر رسمی از سوی جمهوری اسلامی تصویب شده است، اما به دلیل عدم راه اندازی آن تاکنون دولت افغانستان برای مبادلات کالا از این معبر محدودیت در نظر گرفته است.

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی ادامه داد: دولت افغانستان مجوز صادرات و واردات کالا را فقط از طریق گمرکات رسمی صادر می نماید.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر فعالیت این سازمان در گمرکات بیشتر کار خدماتی است، بیان داشت: باید تا پایان امسال 530 میلیون تومان درآمد کسب کنیم.

رئیس سازمان بازارچه های مرزی خراسان جنوبی تصریح کرد: از این میزان درآمد 300 میلیون تومان در بخش عمرانی بازارچه ها سرمایه گذاری می شود.

نبی زاده در پایان با بیان اینکه 150 میلیون تومان برای خرید مینی بوس و کانکس به بازارچه مرزی میل 78 اختصاص یافته است، یادآور شد: درصدد هستیم تا پایان امسال با 200 میلیون تومان درآمد کسب شده به تعهد خود برسیم.