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۱۵ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۵

در شهریور ماه؛

9 محموله از کالاهای مشمول استاندار اجباری به خارج از کشور مرجوع شد

9 محموله از کالاهای مشمول استاندار اجباری به خارج از کشور مرجوع شد

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد وتحقیقات صنعتى هرمزگان گفت: در شهریورماه سال جارى 9‌ محموله کالاهای مشمول استاندار اجباری به ارزش تقریبى 154.421‌ دلار به علت عدم مطابق با استانداردها به خارج از کشور مرجوع شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عیسى باقرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کالاها ساخت کشورهاى چین ،‌آلمان، ژاپن، بلژیک، فرانسه، سریلانکا، تایوان، سریلانکا بوده اند که از طریق کشورهاى چین، امارات متحده عربى، آلمان وارد کشور شده بود.

وی بیان کرد: در شهریورماه سال جارى از مجموع شش هزار و 224‌ اظهارنامه وارداتى وصادراتى کارشناسى شده در این اداره کل تعداد دو هزار و 990‌ فقره مشمول مقررات استاندارد اجبارى براى واردات و 63‌ فقره مشمول استاندارد اجبارى براى صادرات و دو هزار و 584‌ فقره تعیین ماهیت کالاهاى وارداتى و587‌ فقره تعیین ماهیت صادراتى بوده است.

به گفته وی، از این تعداد اظهارنامه گمرکى تعداد شش هزار و 532‌ نمونه، نمونه بردارى در آزمایشگاه هاى اداره کل وآزمایشگاه هاى همکار آزمون شد.

وی خاطرنشان کرد: تعدادنمونه بردارى و آزمون مصنوعات طلا در شهریور ماه سال جاری 40‌ مورد بود که از این تعداد 18‌ نمونه با استانداردهاى مربوطه مطابقت داشته و مورد قبول بوده اند و22‌ نمونه با استانداردهاى ذیربط مطابقت نداشته اند.

باقرزاده اذعان داشت: در زمینه آزمون باسکول هاى ثابت وهمکف نیز 9‌ مورد آزمون انجام شده که کل این دستگاه ها مورد تائید کارشناسان این اداره کل قرارگرفته است.

وى خاطرنشان کرد :تعداد آزمون سایروسایل سنجش 64‌ مورد بوده است که از این تعداد 63‌ وسیله مورد آزمون تائید شده است.

کد مطلب 960444

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