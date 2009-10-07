9 محموله از کالاهای مشمول استاندار اجباری به خارج از کشور مرجوع شد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عیسى باقرزاده ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این کالاها ساخت کشورهاى چین ،‌آلمان، ژاپن، بلژیک، فرانسه، سریلانکا، تایوان، سریلانکا بوده اند که از طریق کشورهاى چین، امارات متحده عربى، آلمان وارد کشور شده بود.

وی بیان کرد: در شهریورماه سال جارى از مجموع شش هزار و 224‌ اظهارنامه وارداتى وصادراتى کارشناسى شده در این اداره کل تعداد دو هزار و 990‌ فقره مشمول مقررات استاندارد اجبارى براى واردات و 63‌ فقره مشمول استاندارد اجبارى براى صادرات و دو هزار و 584‌ فقره تعیین ماهیت کالاهاى وارداتى و587‌ فقره تعیین ماهیت صادراتى بوده است.

به گفته وی، از این تعداد اظهارنامه گمرکى تعداد شش هزار و 532‌ نمونه، نمونه بردارى در آزمایشگاه هاى اداره کل وآزمایشگاه هاى همکار آزمون شد.

وی خاطرنشان کرد: تعدادنمونه بردارى و آزمون مصنوعات طلا در شهریور ماه سال جاری 40‌ مورد بود که از این تعداد 18‌ نمونه با استانداردهاى مربوطه مطابقت داشته و مورد قبول بوده اند و22‌ نمونه با استانداردهاى ذیربط مطابقت نداشته اند.

باقرزاده اذعان داشت: در زمینه آزمون باسکول هاى ثابت وهمکف نیز 9‌ مورد آزمون انجام شده که کل این دستگاه ها مورد تائید کارشناسان این اداره کل قرارگرفته است.

وى خاطرنشان کرد :تعداد آزمون سایروسایل سنجش 64‌ مورد بوده است که از این تعداد 63‌ وسیله مورد آزمون تائید شده است.