حمام بکان و قدمگاه امام رضای بهبهان در حال مرمت هستند

سید حکمت الله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: خاکبرداری و آوار برداری برای یافتن اجزای اصلی حمام، حمل نخاله های ساختمانی تا فاصله 100 متر، حمل نخاله های ساختمانی به بیرون از روستا، برداشت اندود گچ روی جداره ها، ترمیم و تعویض جداره های سنگی، بند کشی با گچ نیمکوب، استحکام بخشی پی با مصالح سنگی، دوغاب گچ روی طاقها، اجرای طاق سنگی مطابق الگو، خاکبرداری و سبک سازی از روی بام، شمع بندی زیر طاقها و دیوارها، کف سازی و ایجاد مسیر دسترسی به منظور محوطه سازی با سنگ قلوه رودخانه ای متوسط با احداث پله از عمده ترین اقداماتی است که برای مرمت حمام بکان صورت گرفته است.

وی در خصوص مرمت قدمگاه امام رضا افزود: عمده ترین اقدامات صورت گرفته در آن شامل تهیه طرح مستند نگاری و آسیب شناسی بنا توسط مشاور، پاکسازی و آوار برداری از بنا و محوطه، اندود مناسب فضاهای داخلی قدمگاه، کف سازی فضاهای اطراف قدمگاه، احداث سرویس بهداشتی مناسب، احداث پله دسترسی مناسب، احداث پارکینگ است.

موسوی خاطر نشان کرد: مرمت جامع محیط داخلی قدمگاه امام رضا، طرح ساماندهی فضای سبز و پارکینگ، تهیه تاسیسات مکانیکی ( برق و آب )، نصب تابلوی مناسب از جمله اقداماتی است که در سال جاری صورت خواهد گرفت.